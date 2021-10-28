Buray, TEMA için yeşil adım attı!

Turnesine verdiği bir kaç günlük arayı değerlendirerek TEMA Vakfı Genel Merkezine ziyarette bulunan genç sanatçı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Genel Müdür Başak Yalvaç Özçağdaş ve Vakıf çalışanlarından, Türkiye'nin bugünü ve geleceği ile gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için atılacak yeşil adımlar hakkında bilgi aldı. Sanatçı, gerçekleştirdiği bu önemli ziyaretle, TEMA Vakfı iş birliği ile hayata geçirilecek yepyeni projelerin de temelini atmış oldu.

TEMA Vakfı gönüllüsü olmaktan gurur duyduğunun altını çizen Buray, konserlerinde TEMA Vakfı farkındalık filmlerine de yer vererek özellikle genç hayranlarını çevre hassasiyeti konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.