Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım - Son Dakika
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Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım

03.01.2023 12:02
Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Nilgün Belgün, yıllar önce birlikte çalıştığı Metin Akpınar'a platonik olarak aşık olduğunu itiraf etti. Akpınar ile aralarında geçen konuşmadan bahseden Belgün, "Hayranlığım bir süre sonra aşka dönüştü. Yıllar sonra ona aşık olduğumu öğrenince, 'Keşke baştan söyleseydin' demişti" şeklinde konuştu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Nilgün Belgün, ilk profesyonel işinden ve Metin Akpınar'a olan aşkından bahsetti.

"AYŞEN GRUDA OYUNDAN ÇIKINCA İLK İŞİMDE BAŞROL OYNADIM"

Hayatının dönüm noktalarından bahseden Belgün, "Müjdat Gezen ve Türker İnanoğlu benim hayatımın mihenk taşlarıdır. Birinci mihenk taşı Deve Kuşu Kabare'den oynamamdır. Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Ahmet Gülhan gibi insanlarla oynadım. İlk profesyonel işim olduğu için de çok önemlidir. Ayşen Gruda ayrılınca ben onun yerine oyuna girmiştim. Başrolle başladım. Oya Başar benim başrolle başlamış olmama çok şaşırdı. Bu galiba cahil cesaretiydi" dedi.

Nilgün Belgün'den çok konuşulacak Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım

"METİN AKPINAR'A OLAN HAYRANLIĞIM AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Belgün, "Güzelliğinin ekmeğini yedin mi?" sorusu üzerine de Metin Akpınar'a olan aşkını itiraf ederek şunları söyledi: "Her zaman hoş ve güzel olmanın ekmeği vardır tabi. ben cinselliğimi kullanarak bir iş yapmadığım için... Tiyatrodaydı ve orası cinselliğin kullanıldığı bir yer değil. Metin Akpınar'a platonik olarak aşıktım. Oyunculuğuna hayrandım. Birlikte çalışmadığımız dönemde başlamıştı sevgim. Metin Akpınar ile oynayacağımı duyunca arkama bakmadan gittim oyuna. Benim o ilgilendi hep. O zaman da hayran olmuştum. Oyunda hep onu izlerdim. Hayranlığım platonik aşka dönüştü ama onun hiç haberi olmadı. Metin Akpınar yıllar sonra ona aşık olduğumu öğrenince 'keşke baştan söyleseydin' demişti."

Nilgün Belgün'den çok konuşulacak Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım
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Son Dakika Magazin Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım - Son Dakika


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