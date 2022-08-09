Ünlü şarkıcı Yeliz, yıllar sonra anlattı: Su alacak param kalmayınca pavyonda iş aradım

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Yeliz oldu. Babasını alzheimer nedeniyle kaybettiğini anlatan Yeliz, iş bulamadığı dönemlerde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

"BABAM ÖLDÜKTEN 2 GÜN SONRA SAHNEYE ÇIKTIM"

Babasının ölümünden sonra kariyerinde zorluklar yaşadığından bahseden ünlü isim, "Babamı Alzheimer nedeniyle kaybettikten 2 gün sonra sahneye çıkmak zorunda kaldım. Babamın istediği gibi dimdik sahneye çıkarak şarkılarımı söyledim. Cenazede hiç ağlamadım ama sahnede son anonsu yaparken babamdan bahsettim ve katıla katıla ağladım. Duygularımı evimde yaşıyorum ama göstermiyorum. En yakınların dışında o anlarımı göstermem."

"SU ALACAK PARAM OLMAYINCA PAVYONDA İŞ ARADIM"

Ekonomik olarak yaşadığı zor günleri anlatan Yeliz, sözlerine şöyle devam etti: "Dibe vurduğum zamanlar oldu. İşsiz kaldığım için dibinde dibine vurdum ve su alamadığım günler oldu. Müzisyen bir şahsiyetsiz, karaktersiz, ismini bile anmayacağım, besteci bile diyemeyeceğim bir insan yüzünden yapılmış bir işim çöpe gitti. O işim olmayınca her şey kötü gitmeye başladı. Ardından 1999 depremi vurdu. Onun ardından da işsizlik. O kadar kötü bir döneme girdim ki su alamaz durumdaydım. Anneciğim bana hep su taşırdı. Ceyda diye bir arkadaşım vardı o da market alışverişimi yapardı. Mustafa diye bir arkadaşım vardı zor durumda olduğum için bana pavyonda iş bulmasını istedim. O da bana Bursa'da pavyon dışında bir iş buldu. O iş benim hayatımda dönüm noktam oldu."