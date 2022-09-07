90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Şahsenem, şöhrete giden yolda yaşadığı zorluklardan bahsetti.

"ŞARKI SÖYLEMEYEYİM DİYE KARANLIK ODAYA KİLİTLEDİLER"

Çok kalabalık bir ailede büyüdüğünü söyleyen Şahsenem kardeşleriyle arasının iyi olmadığını ve onlarla görüşmediğini söyledi. Aile içi sıkıntıdan dolayı evi terk ettiğini dile getiren ünlü şarkıcı "Bizde aileyi terk eden evlat çok hoş karşılanmaz. Ben ülkeyi dahi terk ettim ve ben Türkiye vatandaşı oldum. Ben çok ünlü bir sanatçıydım, beni eve kilitlediler. Ben o dönem çok zirvede bir sanatçıyım. Her teklif bana geliyor. Kardeşlerim kıskançlıklarından dolayı Bana 'Şarkı söylemeyeceksin' dediler. Annemden sinemada oynamak için izin istedim çünkü ancak o evden öyle çıkabilirdim. Kardeşlerim de kariyerimin biteceği düşüncesiyle karşı çıkmadı. Bunlar beni karanlık odaya koydular. Yemeğimi kapının önüne koydular. Şarkı söylemekten vazgeçtiğimi duyunca beni serbest bıraktılar. Ben o odandan çıktım bir daha da dönmedim" dedi.

TÜRKİYE'YE KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Kardeşlerinde yaptıklarından dolayı çok kırgın olduğunu söyleyen Şahsenem, Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

"KÜLTÜR BAKANI YALVARDI"

Kültür Bakanı'nın ülkeden gitmemesi için yalvardığını anlatan ünlü şarkıcı Bakan'a, "Ben bu ülkeden gitmek zorundayım. Ben ailemle anlaşamıyorum. Siz benim ailemi bilmiyorsunuz" sözleriyle cevap verdiği dile getirdi. 90'ların yıldız şarkıcısı kendisine yöneltilen diğer soruları ve Türkiye'ye geliş sürecini tüm samimiyetiyle anlattı.