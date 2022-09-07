90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi

90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi

07.09.2022 16:39
Şahsenem" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Şahsenem, ülkesi Özbekistan'da ünlü bir sanatçıyken ailesinin kendisini karanlık odaya kilitlediğini söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Şahsenem, şöhrete giden yolda yaşadığı zorluklardan bahsetti.

"ŞARKI SÖYLEMEYEYİM DİYE KARANLIK ODAYA KİLİTLEDİLER"

Çok kalabalık bir ailede büyüdüğünü söyleyen Şahsenem kardeşleriyle arasının iyi olmadığını ve onlarla görüşmediğini söyledi. Aile içi sıkıntıdan dolayı evi terk ettiğini dile getiren ünlü şarkıcı "Bizde aileyi terk eden evlat çok hoş karşılanmaz. Ben ülkeyi dahi terk ettim ve ben Türkiye vatandaşı oldum. Ben çok ünlü bir sanatçıydım, beni eve kilitlediler. Ben o dönem çok zirvede bir sanatçıyım. Her teklif bana geliyor. Kardeşlerim kıskançlıklarından dolayı Bana 'Şarkı söylemeyeceksin' dediler. Annemden sinemada oynamak için izin istedim çünkü ancak o evden öyle çıkabilirdim. Kardeşlerim de kariyerimin biteceği düşüncesiyle karşı çıkmadı. Bunlar beni karanlık odaya koydular. Yemeğimi kapının önüne koydular. Şarkı söylemekten vazgeçtiğimi duyunca beni serbest bıraktılar. Ben o odandan çıktım bir daha da dönmedim" dedi.

TÜRKİYE'YE KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Kardeşlerinde yaptıklarından dolayı çok kırgın olduğunu söyleyen Şahsenem, Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

"KÜLTÜR BAKANI YALVARDI"

Kültür Bakanı'nın ülkeden gitmemesi için yalvardığını anlatan ünlü şarkıcı Bakan'a, "Ben bu ülkeden gitmek zorundayım. Ben ailemle anlaşamıyorum. Siz benim ailemi bilmiyorsunuz" sözleriyle cevap verdiği dile getirdi. 90'ların yıldız şarkıcısı kendisine yöneltilen diğer soruları ve Türkiye'ye geliş sürecini tüm samimiyetiyle anlattı.

YORUMLAR
500
Adb ve Ebrd, Orta Asya'nın En Büyük Rüzgar Santrali Projesini Finanse Edecek Adb ve Ebrd, Orta Asya'nın En Büyük Rüzgar Santrali Projesini Finanse Edecek

Özbekistan, Şahsenem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:54:33. #1.12#
SON DAKİKA: 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement