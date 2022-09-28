Gökhan Çıra'dan gündem olacak itiraf: Selin Ciğerci için ahiretimi yaktım - Son Dakika
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Gökhan Çıra'dan gündem olacak itiraf: Selin Ciğerci için ahiretimi yaktım

28.09.2022 09:59

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına misafir olan Gökhan Çıra, ikinci kez boşandığı Selin Ciğerci'yle ilgili konuştu. Ciğerci'nin cinsiyet değiştirme operasyonundan dolayı ailesinin karşı çıktığını söyleyen Çıra, "Selin için ahiretimi yaktım" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu eski futbolcu Gökhan Çıra oldu. Selin Ciğerci ile biten evliliğinden bahseden Çıra, yaşadıkları zorlukları anlattı.

"SELİN'LE TANIŞTIĞIMIZ TÜM OPERASYONLARI GEÇİRMİŞTİ"

Ciğerci ile tanışma sürecinden bahseden Çıra, "Selin'le 17 yaşında tanıştım, 18 yaşımda beraber olmaya başladık. Biz hep beraber yaşadık. Tanıştığımızda tüm operasyonları geçirmişti. Türkiye'de ağzı olan herkes önünü arkasını düşünmeden konuşuyor" dedi.

Gökhan Çıra'dan olay yaratacak itiraf: Selin için ahiretimi yaktım

"AİLEM VE SELİN ARASINDA KALINCA İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"

Ailesinin Selin Ciğerci'yi o dönemde istemediğini söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Ben anne ve babama resti çektim. Selin'in de annesi istememişti. Onlar benden daha varlıklı bir aile idi. Sonra hayat işte kimin nereye geleceği belli olmuyor. Futbolculuk yapıyordum ama benim kazandığımla onların kazandıkları arasında fark vardı. Annesi o zaman beni istemiyordu ama şimdi beni çok seviyor. Annem Selin'le evleneceğimi duyduğunda hakkını helal etmedi. Babam bana 'gelme' dediğin o zaman kendimi öldürüyorum dedim. Ailemle Selin arasında kaldığımda intiharı düşündüm. Teyzemler Selin'i takip ettikleri için seviyorlarmış. Onlar anneme anlatınca tanıştı ve sevdi."

Gökhan Çıra'dan olay yaratacak itiraf: Selin için ahiretimi yaktım

"SELİN İÇİN AHİRETİMİ YAKTIM"

Selin Ciğerci için her şeyi göze aldığını söyleyen Çıra, "Selin için ahiretim yaktım. Sevdiğim kadın için bir kez daha olsa yine yaparım. Hep güçlü görünmeye çalıştım. Ben hiç ağlamam mesela. Ben 14 yaşında bir daha ağlamamak için yemin ettim. Beni kimse ağlarken görmemiştir" şeklinde konuştu.

Gökhan Çıra'dan olay yaratacak itiraf: Selin için ahiretimi yaktım
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Son Dakika Magazin Gökhan Çıra'dan gündem olacak itiraf: Selin Ciğerci için ahiretimi yaktım - Son Dakika


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