'Aldattım, boşandık' diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu eski futbolcu Gökhan Çıra oldu. Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanmasıyla ilgili konuşan Çıra, bir de ihanet itirafında bulundu.

İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDILAR

2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili, aylar sonra barışarak yeniden nikah masasına oturdu. Aradığı mutluluğu bulamayan çift, eylül ayının başında ikinci kez boşandı.

"SELİN ALDATTIĞIMI ÖĞRENDİĞİNDE YIKILDI"

Selin Ciğerci ile ilk evliliğinin bitiş nedeninin ihanet olduğunu söyleyen Gökhan Çıra, "9 sene boyunca aldatmadım. Aldattığım gün de Selin'i arayarak seni aldattım, yarın boşanıyoruz dedim. Ben Selin'e hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Selin'e daha önce bir gün seni aldatırsam boşanırım demiştim zaten. Selin benden böyle bir şey beklemediği için yıkıldı. İnsanlar benim hep yapacağımı düşünüyordu ama yapmamıştım" dedi.

"KAVGA ETTİĞİMİZDE ALDATTIM"

Ciğerci'yi neden aldattığını anlatan Çıra, sözlerine şöyle devam etti: "Ben baskıyı kaldırabilen biri değildim. Selin beni hep alttan alırdı ve benim sözüm geçerdi. Son zamanlarda beni aşırı kıskanıyordu. Yeter artık diyerek kavga etmiştik. O boşlukta olduğum zaman da oldu ve sonrasında boşandık. İlk boşanmadan sonra işimiz ortak olduğu için birbirimizden kopamadık. Ülkeme aşığım ama insanları çok değişik. Seninle alakalı hiçbir bilgisi olmadan sadece görülenler üzerinden seni yargılıyor. Ben kendi gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmam. İlk boşanmadan sonra Selin'i başkalarıyla duyunca kötü hissettim. İlk boşanmadan sonra Selin'in adını başkasıyla görünce karışıyordum."