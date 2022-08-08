Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf

Her şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Madrigal grubunun gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş, Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Grup hakkında konuşan Karakaş, 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili de konuştu.

"GRUBU 2007 YILINDA KURDUK"

Yaşar'ın "Madrigal grubu nasıl kuruldu?" sorusuna cevap veren Karakaş, "Bu konuyu ikiye ayırmak gerekiyor çünkü Madrigal'in bir isim almadan önceki hali bir de isim aldıktan sonrası hali var. Biz grubu 2007 yılında kurduk. Grubu Kaan Alıcı ile beraber kurduk. Lise arkadaşıydık ve müzik yapalım diye grup kurduk. Grubun ilk adı Mavera idi. 2013 yılına kadar bu isimle müzik yaptık ama ekip sürekli değişti. Sonra Anıl'la konuştuk o da o zamanlar Taksim'de sahne alıyordu. Konuşup anlaştık ve 2013 yılında gruba girdi. Sonra da Sanlı dahil oldu ve grup oluşmaya başladı" dedi.

"KELEBEKLER ŞARKIMIZ TUTMASAYDI GRUBU DAĞITACAKTIK"

Dönüm noktalarından bahseden Karakaş, "Kelebekler isimli şarkımız bizim için dönüm noktasıydı. Zamanında konserlere çıkarak paramızı alamadığımız zamanlar oldu. Kelebekler şarkımız çok güzel geri dönüşler alınca devam etme kararı aldık. Eğer tutmasaydı grubu dağıtmayı düşünüyorduk" ifadelerini kullandı.

"ŞARKININ TUTMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

84 milyon dinlenen Seni Dert Etmeler isimli şarkısıyla ilgili itirafta bulunan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Seni Dert Etmeler şarkımızın en çok dinlenen şarkı olacağı aklımın ucuna gelmezdi. Böyle bir hayal kuramazdık. Ben 1 milyonu bulsak yeter diyordum. Hatta ben şarkının tutmayacağını düşünüyordum. Ben Kelebekler şarkımızın yarısı kadar dinlenir diye düşünüyordum. Şarkı aldı başını gitti."