Üye Girişi
Musa Eroğlu'nun acı günü - Son Dakika

Musa Eroğlu'nun acı günü

25.10.2021 14:42
Musa Eroğlu'nun acı günü

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.

MUSA EROĞLU KİMDİR?

Musa Eroğlu (d. 1944, Kumaçukuru, Mut, Mersin), Türk halk müziği sanatçısı. Repertuvarı Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Mersin ve Tahtacı türküleri ile özdeşleşmiş Türk Halk Müziği'nin "üstad"ları arasında kabul edilir.

HAYATI VE KARİYERİ

1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde doğdu. Alevi Tahtacı Türkmenleri'ndendir. Ortaokulu yarım bıraktı. Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1969'da "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top'un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Kendi adını taşıyan müzik okulunda 1982'den bu yana 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır.

1966'da evlendiği eşiyle ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.

Mersin'in Mut ilçesinde kiraladığı 900 dönümlük arazide kendi adını taşıyan 100.000 ağaçlık bir ormanı bulunmaktadır. 2009 yılında yaptığı bir röportajında " 1960'larda buralar hep ormanlıktı, daha sonra orman ve ağaç türleri yok oldu. Gelip geçerken hep bakardım. Çocukluğumdan beri bu sahada gözüm vardı. Bir gün kiralayıp ağaçlandırmaya karar verdim. 1999'da müracaat ettim, 2000'de teslim ettiler. Ondan sonra başladım çalışmaya. Orman Bir hayli büyük, 900 dönüm. Bir kısmı kayalık, ağaç dikilebilecek yer 500-600 dönüm kadar. Dört tür ağaç diktim: Kavak, kızılçam, sedir, meşe. Meşenin bu bölgede doğal bir bitki örtüsü var. Sonra da 'tömbek' dediğimiz dikenli ardıç ve doğal ardıçlarla süslendi alan. Bu orman için tam dokuz senedir çalışıyorum, bazı ağaçlar kocaman oldu, bir kısmı boyumu geçti." şeklinde ormanından bahsetmiştir.

ALBÜMLERİ

1975 - A Kuzum, Yağmur Plak

1977 - Yaralı Turnam, Özaydın Müzik

1978 - Bu Dünya, Harika Kasetçilik

1979 - Yaz Gelir, Şah Plak

1983 - Muhabbet 1 (Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte), Şah Plak

1984 - Muhabbet 2 (Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte), Şah Plak

1985 - Muhabbet 3 (Muhlis Akarsu, Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak

1986 - Muhabbet 4 (Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak

1987 - Muhabbet 5 (Muhlis Akarsu, Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak

1987 - Seher Oldu Ey Nigarım, Bey Plak

1988 - Muhabbet 6 (Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile birlikte), Pınar Müzik (daha sonra Kalan Müzik yayınladı.)

1988 - Yummayın Kirpiklerini, Aziz Plak

1988 - Divane Gönlüm Benim, Aziz Plak

1989 - Muhabbet 7 (Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile birlikte), Pınar Müzik (daha sonra Kalan Müzik yayınladı.)

1990 - Bir Yanardağ Fışkırması, Majör Müzik

1991 - Garip Yolcu, Net Ses

1992 - Benim Dünyam, Net Ses

1993 - Kevser Irmağı/ Sevda Yükü, Net Ses

1994 - Yol Ver Dağlar, Duygu Müzik

1994 - Bin Yıllık Yürüyüş 1, 2, Koda Müzik

1994 - Musa Eroğlu 94, Net Ses

1995 - Ömrüm Sana Doyamadım, Ajs Müzik

1996 - Halil İbrahim/ Kerbela Destanı, Duygu Müzik

1996 - Bağlama Resital 1,2 (Arif Sağ ile birlikte), ASM

1997 - Semahlarımız, Bema Prodüksiyon

1998 - Musique Instrumentale D'Anatolie (Arif Sağ ile birlikte), ASM

1998 - Kavimler Kapısı Anadolu, Duygu Müzik

2000 - Bir Nefes Anadolu, Duygu Müzik

2003 - Sele Verdim, Duygu Müzik

2004 - Sazımızla Sözümüzle 2 (Güler Duman ile birlikte), Duygu Müzik

2007 - Dedem Korkut, Duygu Müzik

2010 - Armağan 1 (Yusuf Gül ile birlikte), Özdemir Plak

2010 - Semahlar, Mod Müzik

2012 - Zamansız Yağmur, Özdemir Plak

2015 - Musa Eroğlu ile Bir Asır, Özdemir Plak

2016 - Taşeli Türküleri, Özdemir Plak

2018 - Turnaların Göçü (Yeni Türküleriyle), Özdemir Plak

Musa Eroğlu'nun acı günü
Musa Eroğlu'nun acı günü
Musa Eroğlu'nun acı günü
Musa Eroğlu'nun acı günü

Musa Eroğlu, Türk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Musa Eroğlu'nun acı günü - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı 17:09 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi 17:07 Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı 16:58 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı
Halı yıkamaya götürülen halının altındaki kutudan 40 bin TL'lik altın çıktı 16:30 Halı yıkamaya götürülen halının altındaki kutudan 40 bin TL'lik altın çıktı Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz 16:12 Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu 15:59 Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu
Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi 15:44 Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü 15:26 Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü

Son Dakika Haberleri
17:08 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı
17:08 HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya "yargı bağımsızdır" vurgusu yaptı
17:07 Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi
17:04 CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Ayrılsam da başka partiye geçmem
16:57 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı
16:57 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti
16:43 HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun
16:29 Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz
16:11 Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz
Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti         
17:11
HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya "yargı bağımsızdır" vurgusu yaptı         
17:08
CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Ayrılsam da başka partiye geçmem         
17:04
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz         
16:29
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor         
15:51
Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı         
15:43
Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız         
15:08
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti         
14:15
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 17:29:10. #1.12#
SON DAKİKA: Musa Eroğlu'nun acı günü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement