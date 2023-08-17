Annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi - Son Dakika
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Annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi

Son Güncelleme: 17.08.2023 09:35

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2 gün önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Doğumdan sonra ilk paylaşımını yapan Nazlı Sabancı kızının doğum bilgilerini yayınlayarak "Hayatımıza hoş gelsin prenses" ifadesini kullandı.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Ömer-Arzu Sabancı çiftinin yalısında evlendi. 25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan ikili, 2 gün önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Annelik heyecanı yaşayan Sabancı da doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı.

"HAYATIMIZA HOŞ GELDİN"

Bebek heyecanı yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adının da geçtiği "Arzu Alara" adını verdi. Hamileliği boyunca Instagram hesabından sık sık pozlarını paylaşan Nazlı Sabancı, hastane odasında kızının adının yazılı olduğu bir objeyi yayınlayarak "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı. 15.08.2023" ifadelerini kullandı. Sabancı'nın paylaşımında kızının 3,350 gram ağırlığında 50 cm boyunda dünyaya geldiği bilgileri yer aldı.

Annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi

HACI SABANCI'DAN PAYLAŞIM GELMEDİ

Nazlı Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken Pınar Sabancı, Tuvana Büyükçınar ve Ece Sükan'dan tebrik yorumu geldi. Sessiz kalan Hacı Sabancı da sadece eşinin paylaşımını yayınladı.

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Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi

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Son Dakika Magazin Annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi - Son Dakika
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