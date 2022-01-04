Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan yeni aşk iddiası

Çok konulan Hadise aşkı biten Kaan Yıldırım, bir süredir işleriyle ön meşguldü. Bilan Özcan'ın iddiasına göre Kaan Yıldırım Tuğçe Açıkgöz ile birlikte.

SOYADI BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Kaan Yıldırım kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşıyor. İkili 2 aydır birlikte ve aşklarını sadece en yakınları biliyor. Kaan Yıldırım, Tuğçe Açıkgöz'ün aile dostunun kuzeni. Konu ile ilgili her iki oyuncudan da herhangi bir açıklama gelmedi.