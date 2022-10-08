Kerimcan Durmaz'dan Mehmet Dinçerler Açıklaması! - Son Dakika
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Kerimcan Durmaz'dan Mehmet Dinçerler Açıklaması!

08.10.2022 14:22
Kerimcan Durmaz'dan Mehmet Dinçerler Açıklaması!

Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri ortaya çıkan Kerimcan Durmaz, hakkındaki iddialar sonrası sessizliğini bozdu. İşte Durmaz'ın o açıklaması...

Çok konuşulan bir yıllık ilişkilerini nisan sonunda resmiyete dönüştüren çiftin yüzü nikahtan beri gülmemişti.

Hadise'nin eski ilişkisinin her daim gündeme gelmesi, Mehmet Dinçerler'in aile şirketlerinin borçları derken sorunlardan kafalarını kaldıramayan ikili, sonunda ayrı yollara gitmeye karar verdi.

<a class='keyword-sd' href='/kerimcan-durmaz/' title='Kerimcan Durmaz'>Kerimcan Durmaz</a>'dan Mehmet Dinçerler Açıklaması!

Önceki akşam bir ödül törenine katılan Kerimcan Durmaz, iş insanı Mehmet Dinçerler ile verdiği samimi pozlar hakkında konuştu.

Kerimcan Durmaz'dan Mehmet Dinçerler Açıklaması!

"ÖPÜŞME GÖRÜNTÜSÜ FALAN DEĞİL"

Muhabirin, "Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmasının sebebi olarak gösteriliyorsunuz" demesi üzerine konuşan Kerimcan Durmaz, "Yok artık. Mehmet ve Hadise benim eski arkadaşlarım. Görüntülerin çekildiği yer de benim doğum doğum günü partimdi.

Deha'da orada sahneye çıkmıştı. Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım. Herkese ne kadar samimi davranıyorsam ona da o kadar samimiydim" ifadelerini kullandı.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANDI?

Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi de evliliğin bitmesine neden olarak gösteriliyor.

Öte yandan Dinçerler'in Hadise'nin sahne kıyafetlerine karıştığı, bu sebeple Hadise'nin ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Kendisine yapılan psikolojik baskı sonrası ünlü şarkıcı Hadise, iddialara göre dayanamayarak boşanma davası açtı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Eylül 2022'de tek celsede boşandı.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

MEHMET DİNÇERLER ÖZEL HAYATI

Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022'de şarkıcı Hadise ile evlendi. İkili, 30 Eylül 2022'de boşandı.

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Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım Kerimcan Durmaz... MEHMET DİNÇERLER AÇIKLAMASI! Kerimcan Durmaz... MEHMET DİNÇERLER AÇIKLAMASI!
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Kerimcan Durmaz'dan Mehmet Dinçerler Açıklaması! - Son Dakika

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