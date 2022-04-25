Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı - Son Dakika
Üye Girişi

Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı

25.04.2022 23:34
Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler, New York'ta aşka geldi. Evlilik hazırlığı yapan çiftin romantik paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Mehmet Dinçeler'den yeni aşk pozu geldi. Mehmet Dinçerler, nişanlısı Hadise ile New York'a gitti. Dinçerler burada Hadise ile çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından "Burayı seviyor" notuyla paylaştı.

Instagram'da 13,1 milyon takipçisi bulunan Hadise ise Mehmet Dinçerler'in gündem olan gönderisine, kayıtsız kalmadı ve "Dünyadaki en sevdiğim yer" yorumunu yazdı. Hadise yorumuna kalp emojisi de koymayı unutmadı.

KARNINI ÇANTASIYLA KAMUFLE ETMİŞTİ

Son olarak beraber görüntülenen çift yeni bir iddiayla gündeme gelmişti. Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi hamile iddialarının konuşulmasına sebep oldu. Genellikle özel hayatı hakkında konuşmamayı tercih eden Hadise en sonunda açıklama yaptı.

ÇOCUK İSTİYORUZ AMA ZAMANI VAR

Hadise, '2. Sayfa' programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı. Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."

İMAM NİKAHI KIYDILAR İDDİASI

Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülenen Hadise'nin daha önce de imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.

Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı
Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı
Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı

YORUMLAR
500
Hadise merakları giderdi: Hamile değilim Hadise merakları giderdi: Hamile değilim

Mehmet Dinçerler, New York, Evlilik, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:40:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement