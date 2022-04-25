Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı - Son Dakika

Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Mehmet Dinçeler'den yeni aşk pozu geldi. Mehmet Dinçerler, nişanlısı Hadise ile New York'a gitti. Dinçerler burada Hadise ile çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından "Burayı seviyor" notuyla paylaştı.

Instagram'da 13,1 milyon takipçisi bulunan Hadise ise Mehmet Dinçerler'in gündem olan gönderisine, kayıtsız kalmadı ve "Dünyadaki en sevdiğim yer" yorumunu yazdı. Hadise yorumuna kalp emojisi de koymayı unutmadı.

KARNINI ÇANTASIYLA KAMUFLE ETMİŞTİ

Son olarak beraber görüntülenen çift yeni bir iddiayla gündeme gelmişti. Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi hamile iddialarının konuşulmasına sebep oldu. Genellikle özel hayatı hakkında konuşmamayı tercih eden Hadise en sonunda açıklama yaptı.

ÇOCUK İSTİYORUZ AMA ZAMANI VAR

Hadise, '2. Sayfa' programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı. Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."

İMAM NİKAHI KIYDILAR İDDİASI

Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülenen Hadise'nin daha önce de imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.