Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'den karşı hamle! Hepsini sildi - Son Dakika
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Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'den karşı hamle! Hepsini sildi

14.09.2022 23:01

Ünlü şarkıcı Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıyla olan tüm fotoğraflarını kaldırdı.

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Fakat ikilinin daha sonra çocuk meselesi yüzünden tartıştığı ve Hadise'nin evi terk ettiği öne sürüldü.

YÜZÜKLER ÇIKMIŞTI

Yine iddiaya göre büyükler araya girdi ve Hadise eve geri döndü. Ama yüzükler çıktı, sosyal medya paylaşımları da kesildi. Çift uzun süredir de birlikte görülmedi. Eşi Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin sahne performanslarına karıştığı iddiasının dolaştığı sırada Hadise'den yürek hoplatan bir paylaşım geldi. Sahnede dans ettiği anları paylaşan Hadise'nin iç çamaşırının görünmesi ve dans ederken dilini çıkardığı anlara ise hayranlarından yorum yağdı.

HADİSE CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de Snob Magazin'e yaptığı açıklamada boşanma haberini doğruladı. Basın danışmanına "Boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin" dediği öğrenilen şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi. Dinçerler'in daha az konser yapmasını ve kapalı giyinmesini isteyen ailesinin baskısından bunalan Hadise'nin fikir ayrılığı nedeniyle bu kararı aldığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının son dönemde konser sayısını artırması dikkat çekmişti.

DİNÇERLER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Hadise'nin bu hamlesine Mehmet Dinçerler'den yanıt gecikmedi. Mehmet Dinçerler, Instagram'da eşi Hadise ile olan tüm fotoğraflarını sildi.

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Son Dakika Magazin Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'den karşı hamle! Hepsini sildi - Son Dakika


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