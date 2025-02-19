Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı - Son Dakika
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Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

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Ünlü şarkıcı Hadise, Bursa'daki son konserinde korku dolu anlar yaşadı. Bir hayranı, güvenliği aşarak sahneye atladı ve Hadise'ye sarılmak istedi. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Hadise, korkudan çığlık attı.

19.02.2025 08:35
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O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı Hadise, son konserlerinde korku dolu anlar yaşadı. Bursa sahnesinde hayranı ünlü sanatçının üzerine atlayıp sarılmak isteyince ünlü şarkıcı korkudan çığlık attı.

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde Esas Oğlan dizisinin başarısızlığı ve O Ses Türkiye'deki konuşmalarıyla gündemde. Yoğun konser maratonuna da devam eden Hadise, Bursa'da sahne aldı.

HAYRANI SAHNEYE ATLADI

Hadise'nin bir hayranı güvenliği aşarak Hadise'nin sahnesine atladı ve şarkıcıya sarılmak istedi. Korkudan ne yapacağını bilemeyen ünlü şarkıcı çığlık attı.

Hadise\'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

O Ses Türkiye, Magazin, Hadise, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • UğuR DURAN:
    Normalde Hadise'nin yakınına bile yaklaşamazsın. Muhtemelen o korumalarının işine son verecektir. Egosu göklerde gezer Hadise'nin bizzat şahitim. 50 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunları dinlemek için bide para veriyolar şaka olmalı 44 1 Yanıtla
  • 6490203:
    atlayan benim ama istediğim gibi atlayamadım 31 4 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bende hadiseye atladı diye heyecenlandım 18 2 Yanıtla
  • Ateş:
    Atlanacak yeri şaşırmış. 16 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    canlı soylemıyor banttan ses devam edıyor komık 15 0 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Kurgulanmış reklam işleri, ama çocuk rolünü iyi oynayamamış. 10 0 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    ama bu şekilde zorla görüşmek de olmaz ki. Bende simgenin hayranıyım ama olacak şey değil. Görüşmek ve sarılmak istemenin de bir usulü var 8 1 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    niye korkuyon birak z s nler ha bir eksik ha bir fazla onemli mi senin icin 8 1 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    kendini esas oğlan da sanmıştır orda her gördüğüne verince belki burda da beni değerlendirir demiştir ?? 6 0 Yanıtla
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