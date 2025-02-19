O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı Hadise, son konserlerinde korku dolu anlar yaşadı. Bursa sahnesinde hayranı ünlü sanatçının üzerine atlayıp sarılmak isteyince ünlü şarkıcı korkudan çığlık attı.
Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde Esas Oğlan dizisinin başarısızlığı ve O Ses Türkiye'deki konuşmalarıyla gündemde. Yoğun konser maratonuna da devam eden Hadise, Bursa'da sahne aldı.
Hadise'nin bir hayranı güvenliği aşarak Hadise'nin sahnesine atladı ve şarkıcıya sarılmak istedi. Korkudan ne yapacağını bilemeyen ünlü şarkıcı çığlık attı.
Son Dakika › Magazin › Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı - Son Dakika
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