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Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı - Son Dakika
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Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı

Hadise ve Murat Boz, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel New York'ta birlikte sahne aldı. İkilinin düet yaptığı anlar büyük alkış topladı.

07.01.2024 - 14:14,  Güncelleme: 14:19
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Hadise ve Murat Boz, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel New York'ta sahne aldı. Sahneye birlikte çıkan ikilinin düet yaptığı anlar salondan büyük alkış aldı.

AKSAKLIKLAR NEDENİYLE KONSER ERTELENMİŞTİ

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı şerefine İstiklal Marşı ile açılacak konserin geçtiğimiz aylarda yapılması planlandı fakat teknik aksaklıklar nedeniyle konser bu aya ertelenmişti. Murat Boz, geçen ay New York'ta vereceği konserden bahsederek, "Hadise'mle birlikte New York'ta bir konserimiz olacak. Umarım vize konuları düzgün bir şekilde sonuçlanır ve harika bir konser veririz. Şu an için hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

6 YILIN ARDINDAN AYNI SAHNEDELER

Beklenen gün geldi çattı. Hadise ve Murat Boz 6 yılın ardından beraber sahne alıp düet yaptı. Hadise ve Murat Boz, performanslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İkilinin "Nerdesin Aşkım" şarkısıyla düeti ise seyirciden büyük alkış aldı.

Hadise ve Murat Boz, New York\'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
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Cumhuriyet, Murat Boz, New York, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı - Son Dakika


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