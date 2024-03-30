Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım

Hadise\'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım

Makyajsız görüntülenen Hadise'nin durumu hayranlarını üzdü. Ünlü şarkıcının fotoğrafını görenler "Yüzüne ne olmuş?", "Bu Hadise mi?", "Tanıyamadım", "Resmen başka biri" şeklinde yorumlar yaptı.

30.03.2024 13:19  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel hayatı ve sansasyonel aşkları ile magazin gündeminde sık sık haberlere konu olan ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız hali sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

EVLENMESİ DE BOŞANMASI DA OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Ancak ikilinin evliliği sadece 5 ay sürmüştü. Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk iddialarına karışan Hadise son olarak kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.

Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Hakkında çıkan aşk iddialarına sinirlenen Hadise "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" demişti.

Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım

MAKYAJSIZ HALİ GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu. Etiler'de görüntülenen Hadise'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yüzüne yaptırdığı estetikle ilgili sorulara "Konuşmayacağım" diye yanıt verdi. Hadise'nin makyajsız haline sosyal medyada "Yüzüne ne olmuş?", "Bu Hadise mi?", "Tanıyamadım", "Resmen başka biri" gibi yorumlar yapıldı.

Hadise, Ünlüler, 3.Sayfa, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Feride Canlı: Bu kadının daha çok kalçalarına bakıldığı için yüzünü doğal olarak unutmuşlar. O yüzden tanımamışlar 54 2 Yanıtla İbrahim ERDURAN: Böylesi zavallıların sonu ne yazık ki hüsranla bitiyor. Geçmiş yıllara bakarsak, bir zamanların rüzgar estirenlerin şimdiki halleri içler acısı. Dün vücuduna bakılan böylesi kadınlar, bugünkü hallerinde eser yok. Çok zavallılar çok. 22 1 Sinan KOÇ: kalçada yokki onda 12 0
  • Ender Kervancıoğlu: Her türlü kabulümdür. 19 10 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: ÇİRKİN KADIN YOKTUR,! MAKYAJSIZ KADIN VARDIR 20 4 Yanıtla
  • Zafer El: kocası da makyajına aldanmıştı ikinci günde boşamıştı 11 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: bunların hepsi böyle 9 0 Yanıtla
  • Salih Akinci: Evlenmek istediğiniz kadınlarla , yemeğe çıkmadan önce , bir Türk hamamına gidip güzelce bir kese attırın. Belki yemekten tasarruf edebilirsiniz 5 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Gördüm aldım kabul ettim 777 :) 1 1 Yanıtla
  • Soner Olgun: Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin deseler müziği bırakırım
    13:10 Soner Olgun: Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin deseler müziği bırakırım

    Soner Olgun, müziğin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu belirterek, yakın zamanda kendi yazdığı tiyatro oyununda başrol oynayacağını müjdeledi. Olgun, hiçbir popüler şarkıyı sahnede söylemediğini ve müziği bırakabileceğini ifade etti. Ayrıca, hayatta kendisi için büyük bir şans olan eşi Özlem Olgun'a olan bağlılığını da dile getirdi. Mülkiyete inanmadığını ve hiçbir zaman ev sahibi olmadığını söyleyen Olgun, kirada yaşamanın kendisi için bir tercih olduğunu belirtti.

  • Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim
    10:35 Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim

    Yeni bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni gelin Görkem'in gerçek yüzünü ortaya çıkardığı sahne gündem yarattı. Pembe Hanım, Görkem'in ''Bana kızım kızım diye konuşup arkamdan kuyumu kazmaya çalışırsanız dünyayı size dar ederim'' sözleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.

  • Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
    19:10 Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini eleştirerek belediyeyi sitem etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise binanın onarım işlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu belirterek Karadağlı'ya cevap verdi. İki taraf arasında yaşanan tartışma sosyal medyada da devam etti.

  • Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı
    17:13 Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı

    Kavacık Görele Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ünlü isimler katıldı. Akın Petekkaya'nın cenaze namazı kılındıktan sonra Görele Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze alanında yaşanan bir olayda Saruhan Hünel, kalabalığın içindeki bir vatandaşa çarptı ve vatandaşın ayağı şişerek morardı. Hünel, kaza sonrası yaşanan gerginlik üzerine açıklama yaparak, hastaneye gitmeyi teklif ettiğini söyledi.

  • Koronavirüs Nedeniyle Mavi Mağara Filminin Çekimleri Ertelendi
    17:12 Koronavirüs Nedeniyle Mavi Mağara Filminin Çekimleri Ertelendi

    Kerem Bürsin, Mavi Mağara filmi çekimlerine çıkmadan önce koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunda pozitif çıkan oyuncu nedeniyle çekimler ileri bir tarihe ertelendi. Filmde Kerem Bürsin, Cem adlı askeri karakteri canlandıracak.

  • Survivor All Star'da Aleyna kazandı, Aysu gözyaşlarına boğuldu
    17:12 Survivor All Star'da Aleyna kazandı, Aysu gözyaşlarına boğuldu

    Survivor All Star'da yapılan performans eşleşmesinde Merve eleme potasından kurtuldu. Aleyna ve Berna arasındaki düelloda ise Berna galip geldi. Aleyna ve Aysu final etabına kaldı ve kıyasıya mücadele etti. Sonunda Aleyna, Aysu'yu 5-3'lük skorla yenerek kazanan oldu. Aysu ise veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden arkadaşına ithaf etti.

  • Aleyna Tilki'ye 50 Bin Kişilik Konserde Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
    17:11 Aleyna Tilki'ye 50 Bin Kişilik Konserde Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

    Adana Ceyhan Cumhuriyet Meydanı'nda 50 bin kişiye konser veren Aleyna Tilki, orkestrasının beklenmedik bir şekilde 'İyi ki doğdun Aleyna' şarkısına başlamasıyla şaşırdı. Seyircilerin de katılımıyla Aleyna Tilki yeni yaşını müthiş bir koro eşliğinde kutladı. Konserine devam eden Tilki, dansçılarıyla birlikte muhteşem bir şov sergiledi.

  • Seçimlerden Sonra Ne Olacağı Belli Değil
    17:10 Seçimlerden Sonra Ne Olacağı Belli Değil

    Hüseyin, mahalle kahvesinde otururken seçimlerden sonra ne olacağının belli olmadığını söyleyen insanları izler. İsmail ve Yeter terapist Jale'nin ofisine giderek ilişkilerini düzeltmeye çalışırken İbrahim'in tartışmasıyla karşılaşırlar. Yönetmen İbrahim'in filminde oynayacak olan Burcu'nun sevgilisi Hüseyin, açık sözlülüğüyle diğer oyuncuları rahatsız eder. Mesut, zengin olma hayalleriyle iki kadınla buluşma ayarlar ancak planı istediği gibi gitmez. Çiçek'in sevgili seçimi televizyon programında değerlendirilir ve herkesi şaşırtır. Paşa, Jale'nin ailesiyle tanışırken yanlış telaffuzlarıyla Mesut'u sinirlendirir ve kafede karışıklık çıkar.

  • Hasan Can Kaya, Hayranıyla Birlikte Olabileceğini Söyledi
    17:09 Hasan Can Kaya, Hayranıyla Birlikte Olabileceğini Söyledi

    Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, hayranıyla birlikte olabileceğini söyledi. Aşık olmanın birine hayranlık da içerdiğini belirten Kaya, karşılıklı etkileşim olduğunda birbirlerine hayran olduklarını ifade etti.

  • Tom Cruise'un eski eşinin röportajı ilişkiyi sonlandırdı
    16:15 Tom Cruise'un eski eşinin röportajı ilişkiyi sonlandırdı

    Tom Cruise'un sosyetik Rus sevgilisi Elsina Khayrova ile ilişkisi sona ermesine rağmen, eski eşi Dmitry Tsetkov'un verdiği röportajın ilişkiyi sonlandırdığı iddia ediliyor. Cruise'un ekibi röportajın yayılmasından rahatsızlık duyuyor ve Cruise'un çekimlerde olduğu için eski eşinin olumsuz açıklamalarıyla uğraşmak istemediğini belirtiyor. Khayrova'nın ilişkinin tekrar alevlenmesi konusunda umutlu olduğu söyleniyor.

  • Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
    15:59 Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi'nin ortak kullandığı kültür merkezi için "Rezalet" diyen Tamer Karadağlı'ya "Seçim telaşı sarmış, siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Binanın bakım hizmetleri bakanlığa aittir" dedi. Tamer Karadağlı da Böcek'in sözlerini yalanladı.


12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Bölgedeki evler tahliye edildi Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi
12:29 Çankırı’da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi yaralandı Çankırı'da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
10:04 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
11:13 Diyarbakır’da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak
10:43 Rusya’da yeni saldırı girişimi Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı
10:35 Kızılcık Şerbeti’nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim
10:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı’na katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı'na katıldı
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
09:46 Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilçedeki mitingi öncesi ’Kent Lokantası’ dev afişle kapatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçedeki mitingi öncesi 'Kent Lokantası' dev afişle kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 14:11:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement