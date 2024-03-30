Özel hayatı ve sansasyonel aşkları ile magazin gündeminde sık sık haberlere konu olan ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız hali sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.
Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Ancak ikilinin evliliği sadece 5 ay sürmüştü. Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk iddialarına karışan Hadise son olarak kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.
Hakkında çıkan aşk iddialarına sinirlenen Hadise "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" demişti.
Ünlü şarkıcı şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu. Etiler'de görüntülenen Hadise'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yüzüne yaptırdığı estetikle ilgili sorulara "Konuşmayacağım" diye yanıt verdi. Hadise'nin makyajsız haline sosyal medyada "Yüzüne ne olmuş?", "Bu Hadise mi?", "Tanıyamadım", "Resmen başka biri" gibi yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım - Son Dakika
Soner Olgun, müziğin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu belirterek, yakın zamanda kendi yazdığı tiyatro oyununda başrol oynayacağını müjdeledi. Olgun, hiçbir popüler şarkıyı sahnede söylemediğini ve müziği bırakabileceğini ifade etti. Ayrıca, hayatta kendisi için büyük bir şans olan eşi Özlem Olgun'a olan bağlılığını da dile getirdi. Mülkiyete inanmadığını ve hiçbir zaman ev sahibi olmadığını söyleyen Olgun, kirada yaşamanın kendisi için bir tercih olduğunu belirtti.
Yeni bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni gelin Görkem'in gerçek yüzünü ortaya çıkardığı sahne gündem yarattı. Pembe Hanım, Görkem'in ''Bana kızım kızım diye konuşup arkamdan kuyumu kazmaya çalışırsanız dünyayı size dar ederim'' sözleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini eleştirerek belediyeyi sitem etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise binanın onarım işlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu belirterek Karadağlı'ya cevap verdi. İki taraf arasında yaşanan tartışma sosyal medyada da devam etti.
Kavacık Görele Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ünlü isimler katıldı. Akın Petekkaya'nın cenaze namazı kılındıktan sonra Görele Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze alanında yaşanan bir olayda Saruhan Hünel, kalabalığın içindeki bir vatandaşa çarptı ve vatandaşın ayağı şişerek morardı. Hünel, kaza sonrası yaşanan gerginlik üzerine açıklama yaparak, hastaneye gitmeyi teklif ettiğini söyledi.
Kerem Bürsin, Mavi Mağara filmi çekimlerine çıkmadan önce koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunda pozitif çıkan oyuncu nedeniyle çekimler ileri bir tarihe ertelendi. Filmde Kerem Bürsin, Cem adlı askeri karakteri canlandıracak.
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Adana Ceyhan Cumhuriyet Meydanı'nda 50 bin kişiye konser veren Aleyna Tilki, orkestrasının beklenmedik bir şekilde 'İyi ki doğdun Aleyna' şarkısına başlamasıyla şaşırdı. Seyircilerin de katılımıyla Aleyna Tilki yeni yaşını müthiş bir koro eşliğinde kutladı. Konserine devam eden Tilki, dansçılarıyla birlikte muhteşem bir şov sergiledi.
Hüseyin, mahalle kahvesinde otururken seçimlerden sonra ne olacağının belli olmadığını söyleyen insanları izler. İsmail ve Yeter terapist Jale'nin ofisine giderek ilişkilerini düzeltmeye çalışırken İbrahim'in tartışmasıyla karşılaşırlar. Yönetmen İbrahim'in filminde oynayacak olan Burcu'nun sevgilisi Hüseyin, açık sözlülüğüyle diğer oyuncuları rahatsız eder. Mesut, zengin olma hayalleriyle iki kadınla buluşma ayarlar ancak planı istediği gibi gitmez. Çiçek'in sevgili seçimi televizyon programında değerlendirilir ve herkesi şaşırtır. Paşa, Jale'nin ailesiyle tanışırken yanlış telaffuzlarıyla Mesut'u sinirlendirir ve kafede karışıklık çıkar.
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, hayranıyla birlikte olabileceğini söyledi. Aşık olmanın birine hayranlık da içerdiğini belirten Kaya, karşılıklı etkileşim olduğunda birbirlerine hayran olduklarını ifade etti.
Tom Cruise'un sosyetik Rus sevgilisi Elsina Khayrova ile ilişkisi sona ermesine rağmen, eski eşi Dmitry Tsetkov'un verdiği röportajın ilişkiyi sonlandırdığı iddia ediliyor. Cruise'un ekibi röportajın yayılmasından rahatsızlık duyuyor ve Cruise'un çekimlerde olduğu için eski eşinin olumsuz açıklamalarıyla uğraşmak istemediğini belirtiyor. Khayrova'nın ilişkinin tekrar alevlenmesi konusunda umutlu olduğu söyleniyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi'nin ortak kullandığı kültür merkezi için "Rezalet" diyen Tamer Karadağlı'ya "Seçim telaşı sarmış, siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Binanın bakım hizmetleri bakanlığa aittir" dedi. Tamer Karadağlı da Böcek'in sözlerini yalanladı.
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