Omurga kemiklerini kırılan Zeynep Bastık'ın konserleri iptal oldu - Son Dakika
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Omurga kemiklerini kırılan Zeynep Bastık'ın konserleri iptal oldu

27.12.2022 16:11

Merdivenlerinden düşerek omurga kemiklerini kırılan Zeynep Bastık'a ocak ayının ortasına kadar sahneye çıkma izni çıkmadı. Sosyal medya hesabından video yayınlayarak üzüntüsünü dile getiren ünlü şarkıcının 30 ve 31 Aralık'ta vereceği konserler de iptal oldu.

Yoğun konser takvimiyle son günlerde çok konuşulan Zeynep Bastık, 15 gün önce merdivenlerden kayarak düşmüş ve omurga kemiklerinden iki tanesini kırmıştı. Zeynep Bastık'a dün gittiği doktor kontrolünde iyileşme sürecini tamamlamadığı için Ocak 2023 ortasına kadar sahne izni çıkmadı.

KONSERLERİ İPTAL OLDU

Sosyal medyasından bir açıklama yapan Zeynep Bastık "Yürüyebiliyorum hareket edebiliyorum fakat sola doğru eğilmek ve bacağımı fazla öne atmak şeyler olmuyor. Sahnedeki performansımı düşününce yapamayacağım gerçeğiyle yüzleştim. 30 Aralık, 31 Aralık ve 6 Ocak konserlerim maalesef iptal oldu. Ocak ayının son iki haftasına kadar konser vermeme izin yok" dedi.

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Zeynep Bastık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Omurga kemiklerini kırılan Zeynep Bastık'ın konserleri iptal oldu - Son Dakika


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