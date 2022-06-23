Hailey Bieber'ın güzellik markasının başı hukukla dertte! - Son Dakika
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Hailey Bieber'ın güzellik markasının başı hukukla dertte!

23.06.2022 09:43

Hailey Bieber'ın göbek adını verdiği firması Rhode'un 15 Haziran'da gerçekleşen lansmanının ardından aynı adı taşıyan bir giyim şirketi şok bir dava açtı.

Hailey Bieber'ın göbek adını verdiği firması Rhode'un 15 Haziran'da gerçekleşen lansmanının ardından aynı adı taşıyan bir giyim şirketi şok bir dava açtı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hailey Bieber'ın güzellik markasının başı hukukla dertte! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hailey Bieber'ın güzellik markasının başı hukukla dertte! - Son Dakika
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