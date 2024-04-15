Hakan Hatipoğlu Survivor\'da 100 gün sözünü tuttu

Suavi Bey'in Ötanaziden Vazgeçmesi ve Tekkeye Gitmesi

Suavi Bey'in ötanaziden vazgeçerek tekkeye gidip Meryem için izin alması, Levent ve Meryem için bayram sevinci olur. Ancak Meryem'in yeni hayata alışamayacağının işaretleri tarikatta rahatsızlık sesleriyle birlikte ortaya çıkar. Sadi Hüdayi, tarikat mensuplarını Affan'ın yardımıyla es yolunda kararlar alırken, Beste Meryem'i evden göndermek için kocasına baskı yapar. Levent ise Zeynep'i kurtarmak için Cüneyd'in annesiyle ilgili sır perdesini aralamaya çalışır. Meryem'in korkularına rağmen Cüneyd'le Levent arasındaki bağ güçlenirken, bu görüşme tehlikeli anıların ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca, gün yüzüne çıkacak başka bir sır da Levent ve Meryem'in ilişkisini sonsuza dek değiştirecektir.