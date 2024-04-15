Hakan Hatipoğlu Survivor'da 100 gün sözünü tuttu - Son Dakika
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Hakan Hatipoğlu Survivor'da 100 gün sözünü tuttu

Hakan Hatipoğlu Survivor\'da 100 gün sözünü tuttu

Survivor yarışmasında elenen Hakan Hatipoğlu, kızına verdiği sözü tutarak 100 gün boyunca adada kaldı. Hatipoğlu'nun ailesiyle kavuşması duygusal anlara sahne oldu.

15.04.2024 01:11  Güncelleme: 01:13
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"NE KADAR KALAYIM KIZIM"

Hatipoğlu, elendikten sonra yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden kızıma 'Survivor'da ne kadar kalayım kızım' dedim, '100 gün kal baba' dedi. Bugün 1 Ocak'ta başlayan Survivor'ın 100. günü. Kızıma bu garip sözü tuttum" demişti.

2.sayfa'nın haberine göre, Hatipoğlu Survivor'un 100. gününde adaya veda ettikten sonra nihayet ailesine kavuştu.

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Hakan Hatipoğlu'nun mutluluk gözyaşları görenleri hüzünlendirdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Hakan Hatipoğlu Survivor'da 100 gün sözünü tuttu - Son Dakika

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