Hakim'de bu akşam neler yaşanacak? Ceren Ozan'ı ihbar edecek mi? - Son Dakika
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Hakim'de bu akşam neler yaşanacak? Ceren Ozan'ı ihbar edecek mi?

09.05.2022 15:07

Bu akşam 5. bölümüyle ekranlarda olacak Hakim dizisinde Azem oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip ederken, vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır.

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in başrolünde Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

HAKİM DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar... Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar... Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır... Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

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Hakim 5. Bölüm 2. Fragmanı | 'Seni Yaşarken Öldüreceğim!' Hakim 5. Bölüm 2. Fragmanı | 'Seni Yaşarken Öldüreceğim!' 08 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı 08 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı

Erdal Beşikçioğlu, Hakim dizisi, Ebru Özkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakim'de bu akşam neler yaşanacak? Ceren Ozan'ı ihbar edecek mi? - Son Dakika


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