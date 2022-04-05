''Hakim'' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Kaza sahnesi diziye damga vurdu! - Son Dakika
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''Hakim'' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Kaza sahnesi diziye damga vurdu!

05.04.2022 09:14
''Hakim'' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Kaza sahnesi diziye damga vurdu!

Hakim 1. bölümü ile 4 Nisan tarihinde ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. İdealist ve dürüst bir hakim olan Ömer Arif Derman'ın oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girişmesi izleyiciye nefes kesen anlar yaşattı.

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel gibi usta oyuncuların paylaştığı Hakim 1. bölümü ile 4 Nisan Pazartesi akşamı yayın hayatına başladı. İlk bölümü ile ilgi gören dizide saygın bir hakim olan Ömer Arif Derman'ın oğlunun suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğlunu karıştığı kaza ile ölümüne sebebiyet vermesi ekranlara geldi.

HAKİM İLK BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Ciğerimi söküp atan o şerefsizi bul. Bul ki avuçlarımda parçalayayım kalbini!"

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

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Erdal Beşikçioğlu, Hakim dizisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Hakim'' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Kaza sahnesi diziye damga vurdu! - Son Dakika


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