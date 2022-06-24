Dizi projesi ile ilgili konuşan ünlü oyuncu " Türkiye 'yi çok seviyorum. İstanbul'un tarihi yerlerinde çekimlerimiz başladı. Bugün de Ayasofya'da setimiz vardı. Set bitimi de yemeğe geldim." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haluk Bilginer, Zeynep Kartal, Nişantaşı, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Haluk Bilginer ile Aynı Projede Yer Alacak - Son Dakika

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