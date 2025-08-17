Haluk Levent Erzurum'da Unutulmaz Konser Verdi - Son Dakika
Magazin

Haluk Levent Erzurum'da Unutulmaz Konser Verdi

Haluk Levent Erzurum\'da Unutulmaz Konser Verdi
17.08.2025 21:06
Haluk Levent, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevilen şarkıcı Haluk Levent, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserde hayranılarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, Anadolu Rock'tan türkülere varan geniş repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkıcı Haluk Levent, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde "Aşkın Mapushane", "Ankara", "Bu Şehir" sevilen şarkılarını Erzurumlularla birlikte söyledi. Levent, "Deniz Üstü Köpürür" şarkısında ise zeybek oynadı. Levent sahnesinin bir klasiği olarak rahmetli annesinin sevdiği şarkılardan oluşan "Annemin Sevdiği Türküler" bölümünde söylediği "Bahçe Duvarından Aştım", "Tombalacık Halimem" gibi hareketli türkülerle de Erzurumluları coşturdu.

Filistin'i unutmadı

Gazze'de yaşanan zulme değinen ünlü sanatçı, "Beni Biraz Anlasana" bestesi üzerine 20 yıl önce Filistinli çocukların diliyle yazdığı sözlerden oluşan eserini yine Filistinli çocuklar için seslendirdi. Haluk Levent, konserini dev ekrana yansıtılan Türk bayrağı eşliğinde söylediği "İzmir Marşı" ile sonlandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Magazin Haluk Levent Erzurum'da Unutulmaz Konser Verdi

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Haluk Levent Erzurum'da Unutulmaz Konser Verdi
