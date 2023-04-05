Haluk Levent milletvekili adayı mı oluyor? Hakkındaki iddiaları net bir dille yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Haluk Levent milletvekili adayı mı oluyor? Hakkındaki iddiaları net bir dille yalanladı

05.04.2023 12:34

Depremin ardından kurucusu olduğu Ahbap derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent'in siyasete atılacağı iddia edildi. Bir partiden milletvekili adaylığı teklifi aldığı konuşulan Levent, hakkındaki iddiayı yalanlayarak "Olmadı olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde yıkımlara neden oldu. Kurucusu olduğu Ahbap derneği ile depremin ardından bölgelere giderek yardımlar dağıtan Haluk Levent'e bir partiden milletvekilliği teklifi gittiği ileri sürüldü.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK, OLMAYACAK"

8,7 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Yıllarca yazdım. Olmadı, olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize" diyerek iddiayı yalanladı.

Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı

EN GÜVENİLEN ÜNLÜ SEÇİLDİ

Yardımlarıyla adından söz ettiren Haluk Levent, Bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankette depremden sonra en güvenilen ünlü seçildi. Sevenlerine teşekkür eden Levent, "Bu güvenin Ahbap'tan kaynaklı olduğunu biliyorum. Güveninize teşekkür ediyorum" dedi.

Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı
YORUMLAR
500
Haluk Levent, AHBAB'ın depremzedeler için son projesini duyurdu: 3 firma ile başlıyoruz, 6 ayda teslim edeceğiz Haluk Levent, AHBAB'ın depremzedeler için son projesini duyurdu: 3 firma ile başlıyoruz, 6 ayda teslim edeceğiz

Hizb-i İslami Partisi, Kahramanmaraş, Haluk Levent, Ahbap, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Levent milletvekili adayı mı oluyor? Hakkındaki iddiaları net bir dille yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
13:06 Eski hakem Fırat Aydınus'tan Türk futboluna bomba gibi düşen "VAR" itirafı! Derbideki konuşmayı ifşa etti
12:52 "Libya operasyonuna para lazım" diyerek 30 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar
12:55 26 ilde yapılan son seçim anketi! Sonuca en çok Akşener üzülecek
12:53 Seçkin Piriler, eski Kaan Tangöze'nin üzerinden çıkarmadığı montla ilgili konuştu: Ben almıştım
12:34 AK Parti listelerinin kulislere sızdığı iddia edildi: Türkiye'nin tescilli güzelinin de ismi yer alıyor
12:32 Kurşunlanan Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü, camiaya çok sert sözlerle yüklendi: Hakkımı helal etmiyorum
12:28 Haluk Levent milletvekili adayı mı oluyor? Hakkındaki iddiaları net bir dille yalanladı
12:16 Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı
12:16 Fenerbahçe'nin kurşunlanan otobüsünün şoförü, camiayı yerden yere vurdu: Hakkımı helal etmiyorum
12:16 Bakan Nebati'den çarpıcı "koyun eti" yorumu: Ucuz ama tercih edilmiyor kokusundan dolayı, bunu değiştirmek lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 13:40:43. #1.12#
SON DAKİKA: Haluk Levent milletvekili adayı mı oluyor? Hakkındaki iddiaları net bir dille yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement