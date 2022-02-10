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Haluk Levent'ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek: Nerede bir grev varsa oraya giderim - Son Dakika

Haluk Levent'ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek: Nerede bir grev varsa oraya giderim

10.02.2022 15:19

Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemlerinin 10. gününde sürpriz bir isim ziyarette bulundu. Sanatçı Haluk Levent, şirketin genel merkezi önündeki eyleme katılarak, "Biliyorsunuz 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim" dedi.

Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemleri 10. gününe ulaştı. Şirketin Genel Merkezi önünde yapılan eylemlere bugün Sanatçı Haluk Levent de katılarak destek verdi.

"7 YILDIR NEREDE BİR GREV VARSA ORAYA GİDERİM"

Levent, "Biliyorsunuz 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim. Umarım en kısa sürede sorunlarınız çözülür" dedi.

Levent'le birlikte işçilere destek verenlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba idi. Ağbaba, "Yetkililere sesleniyoruz, bu sektörde sendikalaşmanın önündeki engel kaldırılmalı. Yemek Sepeti yönetimi işçilerin haklarını vermeli" sözlerine yer verdi.

"TÜM SİPARİŞLER YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞMÜŞTÜR"

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da şirketin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun duyarlılığı ve halkın tüketimden gelen örgütlü gücünü göstermesiyle Yemek Sepeti'nde tüm siparişler yüzde 70 oranında düşmüştür. Yemek Sepeti direnişçilerine destek veren tüm sanatçılarımıza, yazar ve aydınlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

"BEN DE İŞÇİLERİN YANINDAYIM"

Oyuncu İlyas Salman, bir video ile işçilere destek mesajı iletmiş kamuoyuna da şu çağrıyı yapmıştı: "Pandemi sürecinde hepimizin imdadına yetişen Yemek Sepeti kuryeleri günlerdir mücadele veriyorlar. Ben de işçilerin yanındayım. Sizler de yer alın, Yemek Sepeti'nden sipariş vermeyin. İşçilere omuz verin." Benzer şekilde Oyuncu Füsun Demirel de işçilere destek mesajında "En zor koşullarda bile bizlere yemek ulaştırmaya çalışan kuryelerin haklı boykotlarının yanındayım. Yağmur çamur demeden direniyorlar, gelin hep beraber destekleyelim, onlar netice alıncaya kadar Yemek Sepeti'nden sipariş vermeyelim" demişti.

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Son Dakika Magazin Haluk Levent'ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek: Nerede bir grev varsa oraya giderim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Haluk Levent'ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek: Nerede bir grev varsa oraya giderim - Son Dakika
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