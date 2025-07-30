Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor

Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
30.07.2025 11:42
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Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, bir yıldır birlikte olduğu çocuk sağlığı uzmanı Dr. Dicle Çelik'e Paris'te evlenme teklif etti. Eyfel Kulesi'nin gölgesinde gerçekleşen romantik anlara ''evet'' yanıtı damga vurdu. Üç evlilik geçmişi bulunan Alkan, dördüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Çiftin düğün tarihi ise merak konusu.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Daha önce iki kez Canan Hoşgör, ardından Selen Görgüzel ile evlenen Alkan'ın, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Doktor Dicle Çelik ile bu yaz evlenmeye hazırlandığı yönündeki iddialar, romantik bir evlilik teklifiyle doğrulandı.

PARİS'TE "EVET" DEDİ

Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle Paris'e giden Hamdi Alkan, aşkını Eyfel Kulesi'nin gölgesinde taçlandırdı. Alkan'ın, burada Dicle Çelik'e sürpriz ve son derece romantik bir evlenme teklifinde bulunduğu, Çelik'in ise bu teklife "evet" yanıtı verdiği öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre, çifte yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, ikili çok geçmeden nikâh masasına oturmayı planlıyor. Bu gelişme, uzun süredir kulislerde konuşulan evlilik iddialarını resmî bir boyuta taşıdı.

ALKAN'IN ÖZEL HAYATINDA YENİ SAYFA

58 yaşındaki Hamdi Alkan, daha önce iki kez Canan Hoşgör ile evlenip boşanmış, ardından 2014 yılında şarkıcı Selen Görgüzel ile dünyaevine girmişti. Bu ikinci evlilik de 2022 yılında yalnızca 10 dakika süren bir duruşmada son bulmuştu.

Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor

Canan Hoşgör ile olan evliliklerinden Zeynep ve Ayşe adında iki kızı bulunan Alkan, 2022'den bu yana bekâr olarak yaşamını sürdürüyordu. Paris'te aldığı "evet" yanıtıyla birlikte, şimdi gözler çiftin düğün tarihine çevrildi.

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Arslan:
    Bize ne ! 10 1 Yanıtla
  • Selami Şener:
    Ben burayı son dakika diye takip ediyorum magazin haberi olarak değil 1 0 Yanıtla
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