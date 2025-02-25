Hamdi Alkan\'ın eski eşi Selen Görgüzel\'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz

Magazin

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan ile boşandıkları sırada imzaladıkları anlaşmadan bahsetti. Çiftten herhangi birinin, diğerinin hakkında konuşması halinde 1 milyon TL tazminat ödenmesini taahhüt eden anlaşma için dikkat çeken sözler sarf etti.

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle 2022'de boşanmıştı.

Çiftin aralarında birbirleri hakkında konuşmayacaklarını taahhüt ettiği, anlaşmayı bozan tarafın diğerine 1 milyon TL ödeme yapacağı bir sözleşme yapıldığı iddia edilmişti.

Selen Görgüzel, Gel Konuşalım'da konuya ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"BENİ PARA SUSTURMUYOR"

Görgüzel, "Beni değil 1 milyon, bilmem kaç milyon da susturamaz. Beni para susturmuyor ki. Konuşmam gereken bir şey olursa konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum. Bitmiş, gitmiş şeylerin arkasından kimseyi övmek ya da eleştirmek için açıklama yapmam. Belli ki bir şeyler var ki bitti" dedi.