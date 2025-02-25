Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz - Son Dakika
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz

Hamdi Alkan\'ın eski eşi Selen Görgüzel\'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Görgüzel, Alkan ile boşandıkları sırada imzaladıkları ve birbirleri hakkında konuşmayı yasaklayan 1 milyon TL'lik anlaşma için 'Beni değil 1 milyon, bilmem kaç milyon da susturamaz' dedi.

25.02.2025 15:07
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Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan ile boşandıkları sırada imzaladıkları anlaşmadan bahsetti. Çiftten herhangi birinin, diğerinin hakkında konuşması halinde 1 milyon TL tazminat ödenmesini taahhüt eden anlaşma için dikkat çeken sözler sarf etti.

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle 2022'de boşanmıştı.

Çiftin aralarında birbirleri hakkında konuşmayacaklarını taahhüt ettiği, anlaşmayı bozan tarafın diğerine 1 milyon TL ödeme yapacağı bir sözleşme yapıldığı iddia edilmişti.

Selen Görgüzel, Gel Konuşalım'da konuya ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"BENİ PARA SUSTURMUYOR"

Görgüzel, "Beni değil 1 milyon, bilmem kaç milyon da susturamaz. Beni para susturmuyor ki. Konuşmam gereken bir şey olursa konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum. Bitmiş, gitmiş şeylerin arkasından kimseyi övmek ya da eleştirmek için açıklama yapmam. Belli ki bir şeyler var ki bitti" dedi.

Selen Görgüzel Alkan, Hamdi Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Talat Yelbuz:
    YA O KADAR AYNI YASTIKTA BAS KOYDUNUZ AYIP OLUR 17 0 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    evliyken ne rezillikler yaptınız anlat ta siyasetten uzaklasalim biraz 8 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    1 m nu begenmiyor kadina bak .onun icin kac sene calismamiz lazim biliyomusun sen . 5 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Seni anca 20 santimlik kobra susturur 2 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ozaman niye konusuyon 2 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Yenge kaç milyon lazım sana? 1 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    insan ol insan olan olmuş evlenmiş ayrılmışsınız onurlu ol kadın ayrıldınız diye ikinizin arasında olanları ifşa etmene gerek yok çok ayıp 0 0 Yanıtla
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