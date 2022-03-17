Hamile Olduğu İddia Edilmişti... Ünlü Oyuncu Evleniyor! - Son Dakika

Son olarak Kadınlar Günü'ne özel videosuyla sosyal medyada viral olan oyuncu Demet Evgar'ın özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

EVLENİYORLAR

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile bu akşam evleniyor.

AİLE ARASINDA NİKAH

TV100'den Barış Agil'in haberine göre; Bebek haberini yalanlamayan Demet Evgar, Levent Babataş ile evde aile arasında kıyılacak nikah ile hayatını birleştirecek.

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, oyunculuğa henüz 17 yaşındayken Manisa'da bulunan ve amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlamıştır. Avlu, Alev Alev, 1 Kadın 1 Erkek, Yahşi Batı, Güneşi Gördüm ve Aile Arasında gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.

DEMET EVGAR KİMİNLE EVLİ?

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Demet Evgar'ın özel hayatı, evlenip evlenmediği ve sevgilisinin kim olduğu da merak ediliyor. Evgar, daha önce hiç evlilik yapmamıştır ve uzun süredir Levent Babataş ile beraberdir.

LEVENT BABATAŞ KİMDİR, MESLEĞİ NE?

Aslen Erzincanlı olan Levent Babataş İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim aldı.

Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapıyor.

Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyor.