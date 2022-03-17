Hamile Olduğu İddia Edilmişti... Ünlü Oyuncu Evleniyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Hamile Olduğu İddia Edilmişti... Ünlü Oyuncu Evleniyor!

17.03.2022 14:38
Hamile Olduğu İddia Edilmişti... Ünlü Oyuncu Evleniyor!

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile evleniyor. İşte detaylar...

Son olarak Kadınlar Günü'ne özel videosuyla sosyal medyada viral olan oyuncu Demet Evgar'ın özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

EVLENİYORLAR

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile bu akşam evleniyor.

AİLE ARASINDA NİKAH

TV100'den Barış Agil'in haberine göre; Bebek haberini yalanlamayan Demet Evgar, Levent Babataş ile evde aile arasında kıyılacak nikah ile hayatını birleştirecek.

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, oyunculuğa henüz 17 yaşındayken Manisa'da bulunan ve amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlamıştır. Avlu, Alev Alev, 1 Kadın 1 Erkek, Yahşi Batı, Güneşi Gördüm ve Aile Arasında gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.

DEMET EVGAR KİMİNLE EVLİ?

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Demet Evgar'ın özel hayatı, evlenip evlenmediği ve sevgilisinin kim olduğu da merak ediliyor. Evgar, daha önce hiç evlilik yapmamıştır ve uzun süredir Levent Babataş ile beraberdir.

LEVENT BABATAŞ KİMDİR, MESLEĞİ NE?

Aslen Erzincanlı olan Levent Babataş İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim aldı.

Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapıyor.

Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyor.

YORUMLAR
500
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, ağustos ayında Çeşme'de evleniyor Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, ağustos ayında Çeşme'de evleniyor Uzmanından 'bebeğinizin ağlama nöbetlerini gözlemleyin' uyarısı Uzmanından 'bebeğinizin ağlama nöbetlerini gözlemleyin' uyarısı

Kadınlar Günü, Demet Evgar, Evlilik, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hamile Olduğu İddia Edilmişti... Ünlü Oyuncu Evleniyor! - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Hacker'ların yayınladığı, Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi birbirine kattı!
14:23 Rusya altın üretimine hızla devam ediyor!
14:22 Ukrayna liderini devlet başkanlığına götüren Halkın Hizmetkarı dizisi yeniden Netflix'te
14:09 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor!
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:45:35. #1.12#
SON DAKİKA: Hamile Olduğu İddia Edilmişti... Ünlü Oyuncu Evleniyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement