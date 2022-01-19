Han nikah günü neredeydi? Safiye ve Naci evlenebilecek mi?

Dün akşam yayınlanan bölüme Naci ve Safiye'nin nikah hazırlıkları damga vurdu. Bölüm sonunda yaşananlar ise duygusal anlara sebep oldu.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir. Naci, Safiye'yi babasından istemeye gelir. Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han'ın yokluğuyla baş etmekte zorlanır. Han'a ulaşamadığı için Ceylan da meraklanır ancak gelen haberin ardından endişesi öfkeye dönüşür.

Ablasının sonunda evlenecek olması Gülben'i sevindirse de sonuçları bir o kadar korkutur. Sonunda Gülben ablasına bir itirafta bulunur. Bu itiraf, Safiye'yi gerçeklerle yüzleştirir ve Naci'nin pek de hoşuna gitmeyecek bir karar alır. Nikah günü gelir çatar. Ancak Han hala ortada yoktur…