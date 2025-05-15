Hande Ataizi'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı - Son Dakika
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Hande Ataizi'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı

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Hande Ataizi, yıllar sonra ''Ruhsar'' dizisiyle ilgili çarpıcı bir gerçeği açıkladı. Başrol için ilk olarak Sezen Aksu'nun düşünüldüğünü söyleyen Ataizi, ''Rolü alabilmek için süreci manipüle ettim'' dedi.

15.05.2025 13:31  Güncelleme: 14:02
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1998-2001 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyonculuğunun kült yapımları arasında gösterilen Ruhsar, başrollerinde Hande Ataizi ve Cem Davran'ı bir araya getirmişti. Fantastik-komedi türündeki dizi, zamansız ölümü sonrası eşiyle iletişim kurmaya devam eden bir kadının hikayesini ekranlara taşımıştı.

ROLÜ ELİNDEN ALMIŞTI

Kanal D'nin 90'lı yıllara damgasını vuran dizisi "Ruhsar" hakkında oyuncu Hande Ataizi'den yıllar sonra dikkat çeken bir açıklama geldi. Ataizi, başrol için önce Sezen Aksu'nun düşünüldüğünü ancak sürece müdahale ederek rolü kendisine yönlendirdiğini söyledi. Kafa TV'nin 'Fenomen' adlı programına katılan Hande Ataizi, aradan geçen yıllara rağmen diziye dair bilinmeyen bir gerçeği ilk kez açıkladı. Başrol için ilk olarak Sezen Aksu'nun düşünüldüğünü dile getiren Ataizi, kendi müdahalesiyle bu planın değiştiğini belirtti.

Hande Ataizi'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı

İTİRAF ETTİ

"Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. 'Sezen çok güzel olur ama onunla ne kadar devam edebilirsiniz? Belki bir yıl sonra bırakmak isteyebilir' diyerek manipüle etmişliğim var," ifadelerini kullanan Ataizi, bu sözleriyle dizinin kamera arkasındaki sürece ışık tuttu. Ünlü oyuncu, Ruhsar dizisinin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, rolü almak için gösterdiği çabanın karşılığını fazlasıyla aldığını söyledi. Ataizi, "O dönemde sezgilerime güvendim. Bu rolün bana ait olması gerektiğini düşündüm ve öyle de oldu," dedi.

Hande Ataizi\'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı

Hande Ataizi, Kültür Sanat, Sezen Aksu, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Ataizi'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay:
    Şuanda kimsenin itlemedigini anlamış bir yalan soylesemde biraz itlensem demiş kendince ne yapsin 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Hande Ataizi'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı - Son Dakika
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