Hande Doğandemir'i Heyecanlandıran Gelişme! - Son Dakika
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Hande Doğandemir'i Heyecanlandıran Gelişme!

06.03.2022 01:26
Hande Doğandemir'i Heyecanlandıran Gelişme!

Son olarak "Annemizi Saklarken" dizisiyle izleyiciyle buluşan Hande Doğandemir, NFT dünyasına girmeye hazırlanıyor.

Oyuncu Hande Doğandemir Gardırop magazin dergisine verdiği çarpıcı pozlarla dikkat çekti. Doğandemir, dizi ve sinemalarda hep kadın oyuncuların zayıf ve güzel olmasını "Zayıf ve güzel değilsen kıymetin yok" diyerek eleştirdi.

Hande Doğandemir, kendi çektiği fotoğraflardan oluşan bir NFT serisi çıkaracağını söyledi.

Güzel oyuncu "Sıradaki heyecan verici projen nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Oyunculuk dışında çektiğim fotoğraflarla bir NFT serisi çıkarmak üzereyim. Bu da beni heyecanlandırıyor. Son olarak, kendi ilgi duyduğum başka bir alanda bazı çalışmalar yapmaya başlayacağım. Yakında bahsederim."

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Hande Doğandemir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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