Hande Erçel: “Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu” - Son Dakika
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Hande Erçel: “Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu”

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Hande Erçel, hayatındaki değişimi ve kendini koruma biçimini anlattı. Oyuncu, yıllar içinde yaşadığı deneyimlerin ardından güçlü bir koruma kalkanı oluşturduğunu söyledi.

Hande Erçel, Based Istanbul YouTube kanalına verdiği röportajda, kendisiyle kamuoyunun tanıdığı “Hande Erçel” kimliği arasında yaşadığı dengeyi anlattı.

“HANDE İLE HANDE ERÇEL ARASINDA BAZEN SIKIŞIYORUM”

Oyuncu, “Ben Hande ile Hande Erçel arasında bazen sıkışıyorum. Bunu yaşayan benim gibi oyuncu arkadaşlarım da bilir” diyerek, özel hayatı ve kamuya yansıyan kimliği arasındaki farkı anlattı.

Erçel, yıllar içinde yaşadığı deneyimlerin kendisini değiştirdiğini belirterek, “Ama Hande Erçel'in çok güçlü bir koruma kalkanı oluştu artık. Yani bu kadar yıl sonra, bu kadar şey yaşadıktan sonra onun koruma kalkanını oluşturdum bir yerde” ifadelerini kullandı.

Hande Erçel: “Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu”

Oyuncu, kendini korumayı öğrenirken hâlâ üzerinde çalıştığı noktalar olduğunu da dile getirdi.

“Hande’de hâlâ zorlandığım yerler var. O, insanlara açıldığımda zarar gördüğüm taraflar var. Onun üzerine hâlâ çalışıyorum, hâlâ büyüyorum, öğreniyorum” diyen Erçel, insanlara inanma ve bağ kurma tarafını kaybetmek istemediğini söyledi.

Hande Erçel: “Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu”

Tamamen bir koruma kalkanı oluşturmak istemediğini belirten Hande Erçel, kırılmanın ve farklı duyguları yaşamanın da hayatın bir parçası olduğunu ifade etti.

Erçel, “Bazen kırılmak da güzel, öyle şeyleri yaşamak da güzel, insana üzülmek de, mutlu olmak da hepsi yaşaması gereken duygular” sözleriyle duyguların önemine dikkat çekti. Oyuncu, mesleğinin de bu duygulardan beslendiğini vurgulayarak, “Onlara biraz izin vermek gerekiyor” dedi.

Hande Erçel, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel: “Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    geçen geçene 0 0 Yanıtla
  • 389700 389700:
    sen kimsin tanıyor muyum seni 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    kafası iyi çalışmıyor bu kızın 0 0 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    Bende bazen sıkışıyorum... 0 0 Yanıtla
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