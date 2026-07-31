Hande Erçel: “Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu”

Hande Erçel, Based Istanbul YouTube kanalına verdiği röportajda, kendisiyle kamuoyunun tanıdığı “Hande Erçel” kimliği arasında yaşadığı dengeyi anlattı.

“HANDE İLE HANDE ERÇEL ARASINDA BAZEN SIKIŞIYORUM”

Oyuncu, “Ben Hande ile Hande Erçel arasında bazen sıkışıyorum. Bunu yaşayan benim gibi oyuncu arkadaşlarım da bilir” diyerek, özel hayatı ve kamuya yansıyan kimliği arasındaki farkı anlattı.

Erçel, yıllar içinde yaşadığı deneyimlerin kendisini değiştirdiğini belirterek, “Ama Hande Erçel'in çok güçlü bir koruma kalkanı oluştu artık. Yani bu kadar yıl sonra, bu kadar şey yaşadıktan sonra onun koruma kalkanını oluşturdum bir yerde” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, kendini korumayı öğrenirken hâlâ üzerinde çalıştığı noktalar olduğunu da dile getirdi.

“Hande’de hâlâ zorlandığım yerler var. O, insanlara açıldığımda zarar gördüğüm taraflar var. Onun üzerine hâlâ çalışıyorum, hâlâ büyüyorum, öğreniyorum” diyen Erçel, insanlara inanma ve bağ kurma tarafını kaybetmek istemediğini söyledi.

Tamamen bir koruma kalkanı oluşturmak istemediğini belirten Hande Erçel, kırılmanın ve farklı duyguları yaşamanın da hayatın bir parçası olduğunu ifade etti.

Erçel, “Bazen kırılmak da güzel, öyle şeyleri yaşamak da güzel, insana üzülmek de, mutlu olmak da hepsi yaşaması gereken duygular” sözleriyle duyguların önemine dikkat çekti. Oyuncu, mesleğinin de bu duygulardan beslendiğini vurgulayarak, “Onlara biraz izin vermek gerekiyor” dedi.