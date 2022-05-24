Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Çileden Çıktı! İşte Sebebi... - Son Dakika
Üye Girişi

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Çileden Çıktı! İşte Sebebi...

24.05.2022 10:51
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Çileden Çıktı! İşte Sebebi...

Kerem Bürsin ile ayrılan Hande Erçel kısa süre sonra Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin Marmaris'te yaptıkları 270 bin TL'lik kaçamaktan fotoğraflar ise sosyal medyada paylaştı. Kaan Yıldırım sosyal medyaya aşk fotoğrafları görünce çılgına döndü.

Takvim'in haberine göre; Hande Erçel ve Kaan Yıldırım gözlerden uzak bir tatil yapmak isteyince Marmaris'te lüks bir oteli tercih etti. Taze aşıklar gazetecilere görüntü vermemek için üç günlük tatilleri için 270 bin TL ödeyerek villada kaldı. Ancak Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'in tatilinden fotoğraflar sosyal medyaya sızdı.

Fotoğraflarını sosyal medyada görünce küplere binen Kaan Yıldırım, dedikodulara göre otel yetkilileriyle tartışma yaşadı. Yıldırım "Biz gözlerden uzakta olmak için buraya geldik ama görüntülerimiz her yerde" diyerek yetkililere çıkıştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafların kimin tarafından çekildiğinin bulunmasını istedi. Yetkililerle sert bir şekilde tartışan Kaan Yıldırım'ın bu tarzı, oteldeki diğer müşterilerin tepkisini çekerken ikilinin fotoğraflarını kimin çektiği ise bulunamadı.

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Çileden Çıktı! İşte Sebebi...
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Çileden Çıktı! İşte Sebebi...
YORUMLAR
500
Huawei Watch GT3 Pro için Türkiye fiyatları belli oldu! Huawei Watch GT3 Pro için Türkiye fiyatları belli oldu! Kredilerde 'Donuk Alacak' Eşiği 100 TL'den 2 Bin 500 TL'ye Çıkarıldı Kredilerde 'Donuk Alacak' Eşiği 100 TL'den 2 Bin 500 TL'ye Çıkarıldı
Kaynak: Snob Magazin

Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Türk Lirası, Marmaris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Çileden Çıktı! İşte Sebebi... - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
10:36 Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gördüğünü anlattı: "Allah senden razı olsun" diyorlar
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:14 İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:57:24. #1.13#
SON DAKİKA: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Çileden Çıktı! İşte Sebebi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement