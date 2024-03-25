Başarılı oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın dört yaşındaki kızları Aylin Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Caner Yıldırım, Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili güzel haberi takipçileriyle paylaştı.
Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili bir video paylaştı.
"Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber" notuyla yayınladığı gönderinin altına Hande Erçel'den de "Şükürler olsun" yorumu geldi.
Son Dakika › Magazin › Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi sona erdi - Son Dakika
Survivor All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Turbo Turabi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Turabi'nin düşük enerjisi ve sessiz halleriyle gündeme gelmesiyle birlikte, Acun Ilıcalı ile arasının açıldığı iddiaları ortaya atıldı. Turabi'nin yaptığı paylaşımlar da bu iddiaları güçlendirdi. Turabi, Acun Ilıcalı ile 2025 sezonu için anlaşması gerektiğini belirterek, aralarındaki gerginliği ima etti. Turabi'nin Acun Ilıcalı'yı özlediğini ve kendisine ulaşamadığını da dile getirdi. Bu sözlerin ardından Acun Ilıcalı ve Turabi arasındaki gerginlik iddiaları konuşulmaya başlandı.
The Walking Dead evreninde geçen 6 spin-off dizisi bulunuyor. Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, Tales of The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: The Ones Who Live.
Ünlü halk bilimci, muzikolog ve Türk Halk müziği sanatçısı Mehmet Özbek kalp krizi geçirdi. Özbek'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Sümer Ezgü, yoğun bakıma alındığını ve umutlu olduklarını belirtti. Mehmet Özbek'in Türk Halk Müziği alanındaki önemli çalışmaları ve kariyeri hakkında detaylı bilgi verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın inme geçirmesi sonucu hastaneye kaldırıldığını ve başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. İnanır'ın klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılmasının planlandığı belirtildi.
''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışmasında tarihi anlar yaşandı. 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, geçtiğimiz hafta 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacı, soruya doğru yanıt vererek 5 milyon liranın sahibi oldu. İşte ''Kim Milyoner Olmak İster?''deki 5 milyon liralık soru...
Çorum'un Sungurlu ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı. Mahmut Atalay Spor Salonu'ndaki konsere AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Belediye Başkan adayı Ömer Tök ve çok sayıda genç ve vatandaşlar katıldı. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, hayranlarının tezahüratları ile uzun süre sahnede kaldı. Konsere Alaca ve Boğazkale ilçelerinden de çok sayıda vatandaş katıldı. Işılak hayranları, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evinde inme geçiren ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Kadir İnanır'ın tıkalı damarının başarılı bir ameliyatla açıldığını ve şu an yoğun bakımda olduğunu bildirerek, "Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Berk Göktaş, 24 Mart Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.
Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda Yasin'le yaşadığı tartışma hakkında konuştu. Ayrıca, Batuhan Mavi takımda isminin yazılmasına sitem etti. Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı ve lüks bir villada yemek yedi. Acun Ilıcalı ise yeni kuralları açıkladı. Kırmızı takımda ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu oldu.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen İnanır'ın beyin damarlarında pıhtı atması tespit edildi. Doktorlar müdahale ediyor.
Biletleri sold out olan konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin'e, gece boyunca söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti. Konserin ilerleyen saatlerinde sürpriz bir konuk olarak Atiye sahneye çıktı ve birlikte 'Tüm Bir Yaşam' şarkısını seslendirdiler. Evgin, Atiye'ye teşekkür ederken Atiye de sahnede olmaktan onur duyduğunu belirtti.
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