Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi sona erdi - Son Dakika
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Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi sona erdi

Hande Erçel\'in yeğeni Aylin Mavi\'nin kanser tedavisi sona erdi

Başarılı oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın dört yaşındaki kızları Aylin Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili bir video paylaştı ve Hande Erçel de sevinçle 'Şükürler olsun' yorumunu yaptı.

25.03.2024 00:34
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Başarılı oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın dört yaşındaki kızları Aylin Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Caner Yıldırım, Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili bir video paylaştı.

"Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber" notuyla yayınladığı gönderinin altına Hande Erçel'den de "Şükürler olsun" yorumu geldi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi sona erdi - Son Dakika

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