Hande Erçel Süper Minisiyle Poz Verdi! Yarım Bluzun Fiyatı Dudak Uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi

Hande Erçel Süper Minisiyle Poz Verdi! Yarım Bluzun Fiyatı Dudak Uçuklattı

29.03.2022 15:04
Hande Erçel Süper Minisiyle Poz Verdi! Yarım Bluzun Fiyatı Dudak Uçuklattı

Kerem Bürsin ile ayrılık kararı aldıktan sonra gündemden düşen Hande Erçel sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oyuncu Hande Erçel son olarak beyaz mini üzerine yarım ip askılı bir bluz giyip poz verdi. Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı ise şoke etti.

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranda olan Hande Erçel özel hayatıyla gündemde. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşarken bir anda ayrılık kararı alan Hande Erçel paylaşımlarıyla ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Erçel, beyaz eteğinin üzerine giydiği ip askılı bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Erçel iltifat yağmuruna tutuldu.

Süper minisi ve yarım bluzuyla dikkat çeken Hande Erçel'in kombininin fiyatı ise şoke etti. Erçel'in sadece bluzu 12199 TL idi. Çantası 23749 TL olan Erçel'in minisi ise 399 TL idi.

Erçel'in hayranları fiyatları duyunca "Bu fiyatlar Türkiye'ye hiç uygun değil" yorumlarında bulundu.

Hande Erçel Süper Minisiyle Poz Verdi! Yarım Bluzun Fiyatı Dudak Uçuklattı

YORUMLAR
500
Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı yardımı Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı yardımı

Kerem Bürsin, Türk Lirası, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel Süper Minisiyle Poz Verdi! Yarım Bluzun Fiyatı Dudak Uçuklattı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 "Bu millet 21. yüzyılda açlığı yaşıyor" diyen Kılıçdaroğlu'ndan büyük iddia: Kanunu istediğiniz kadar değiştirin, sizi göndereceğiz!
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 15:13:54. #1.12#
SON DAKİKA: Hande Erçel Süper Minisiyle Poz Verdi! Yarım Bluzun Fiyatı Dudak Uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement