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Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı - Son Dakika

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı

Hakan Sabancı ile ilişkisinin birinci yılını kutlayan Hande Erçel, ''En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum'' ifadelerini kullandı. Sabancı ise Erçel'in romantik kutlamasına sadece kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı
02.12.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:12
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel, 1 yıldır genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini zaman zaman göz önünde yaşayan ikili, birlikteliklerinin 1. senesi kutladı.

SADECE KIRMIZI KALP KOYDU

31 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Hakan Sabancı ile pozunu yayınlayarak 1. yıllarını kutlayan Hande Erçel, "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" notunu yazdı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hakan Sabancı ise sadece Erçel'in paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak kırmızı kalp emojisi ekledi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı

Hakan Sabancı, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı - Son Dakika
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