Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; 52'ici bölümüyle ekranlara veda eden dizi; Twitter'da 9 milyona yakın tweetle Game e of Thrones'un 7.8 milyonluk dünya tweet rekorunu da kırmıştı. Sen Çal Kapımı, dünya ve 38 ülke gündeminde yer almayı başarmıştı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin bugün Sen Çal Kapımı sayesinde dünya çapında birer oyuncu. Çünkü milyonlarca izleyiciyi peşinden sürükleyen dizinin bugüne kadar 85 ülkeye satıldığı belirtildi. Madd Entertainment ile yapılan anlaşma kapsamında dünyanın birçok ülkesindeki yayıncılara sunulan dizi, yurt dışındaki hayranlarından büyük ilgi görüyor.

İspanya'da MediaSet'e bağlı Telecinco kanalında "Love is in the air" adıyla yayınlananan Sen Çal Kapımı kısa sürede ülkenin en popüler dizisi oldu.

Sen Çal Kapımı, Sensacine web sitesinin düzenli olarak yaptığı popüler diziler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.