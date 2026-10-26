Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj - Son Dakika
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Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

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Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj
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Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel’i doğum gününde duygusal sözlerle andı. Annesinin eski fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır” mesajını yazdı.

Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel’i doğum gününde unutmadı. Annesinin eski bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır” sözleriyle özlemini dile getirdi.

ANNESİNİ 2019’DA KAYBETTİ

Kanser tedavisi gören Aylin Erçel’i 2019 yılında kaybeden Hande Erçel, annesine duyduğu özlemi anlamlı günlerde yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor. Ünlü oyuncu, annesinin doğum gününde de duygusal bir mesaj yayımladı.

Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

“KALBİMİN EN İÇİ”

Annesinin yıllar önce çektirdiği vesikalık fotoğrafını paylaşan Erçel, “Kalbimin en içi... Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır. İyi ki doğdun canım annem” ifadelerini kullandı.

Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

48 yaşında hayatını kaybeden Aylin Erçel, yaşasaydı bugün 55 yaşına girecekti.

Hande ErçelMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj - Son Dakika
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