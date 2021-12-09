Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!

Şarkının prodüktörlüğünü Hande Yener'in sevgilisi Misha üstlenirken geçtiğimiz gün 100 kişilik dev ekiple, 4 ayrı mekânda, 18 saat çekilen "Olmazsan Olmaz" şarkısının klibi yüksek bütçeli prodüksiyonu ile merak uyandırdı.

İkilin büyük enerjilerin yansıdığı klip çekimlerinde fotoğraflar Selim Akar tarafından çekildi.

Ünlü pop yıldızı Hande Yener ve Tepki'nin klip imajları sosyal medyada çok konuşulurken ikilinin hayranları tarafından "King ve Queen" buluşması, Kral ve HandeLO buluşması gibi birçok yorum yapıldı.

İkili şarkılarının iddiasını Cuma Günü müzik dünyasında büyük bomba patlayacak cümleleriyle dile getirdi.