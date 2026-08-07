Hande Yener "Hayalimdi" diyerek ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardı - Son Dakika
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Hande Yener "Hayalimdi" diyerek ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardı

Hande Yener "Hayalimdi" diyerek ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardı
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Hande Yener, yaklaşık bir yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü STAR Gene projesini Amsterdam'da hayata geçirdi. Ünlü sanatçı, yıllar boyunca sahnede ve kliplerinde kullandığı ikinci el kostümler ile özel tasarım parçalarını satışa sundu.

Hande Yener, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü STAR Gene projesinin kapılarını Hollanda'nın Amsterdam kentinde açtı. Herenstraat'ta hizmet vermeye başlayan yaratıcı yaşam alanı, galeri konsepti ve arka bahçesindeki özel alanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hande Yener

SAHNE KOSTÜMLERINI IKINCI EL OLARAK SATIŞA SUNDU

Projede, Hande Yener'in yıllar boyunca sahnede ve kliplerinde kullandığı ikinci el kostümler, özel tasarım parçalar, haute couture koleksiyonları, gözlükleri, çantaları, ayakkabıları ve tek adet hazırlanan tasarımlar ilk kez aynı çatı altında satışa sunuldu.

Sanatçının sahne geçmişinden izler taşıyan bu parçaları satın alanları ise Hande Yener'in o ürüne özel kaleme aldığı imzalı bir mektup bekliyor. STAR Gene'de ayrıca ressam Ekin Akış'ın eserleri ile Merve Öztemel'in heykelleri de sergileniyor.

"UZUN ZAMANDIR HAYALINI KURDUĞUM BIR PROJEYDI"

Yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinde büyük bir ekiple çalıştığını belirten Hande Yener, konseptten ürün seçkilerine kadar tüm aşamalarla yakından ilgilendiğini söyledi.

Yener, "Müzik hayatımın merkezinde olmaya devam ediyor ama yıllardır beni besleyen başka bir tutkum daha var; moda, tasarım ve üretmek. STAR Gene uzun zamandır hayalini kurduğum bir projeydi. Yaklaşık bir yıl boyunca büyük bir ekiple hazırlandık. Buranın yalnızca alışveriş yapılan bir yer olmasını istemedik. İnsanların ilham alacağı, keşfedeceği ve her gelişinde yeni bir hikâyeyle karşılaşacağı yaşayan bir alan yaratmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Hande Yener 'Hayalimdi' diyerek ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardı - Son Dakika

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