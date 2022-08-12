Hande Yener'den Gülşen'e Gönderme!

Hande Yener, önceki gün bir takipçisinin kendi konser görüntüleri üzerine yaptığı şu yorumu paylaşmıştı: "Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi. Ses kıyafetten büyüktür."

Altına da esprili bir şekilde "Ama lütfen kıyafet çok önemli bir konu" diyerek kahkaha emojileri koydu.

2. Sayfa programında da Gülşen ve Hande Yener'in arasında kıyafet kıyaslaması yapıldı. Gülşen ve Hande Yener sevenlerini ikiye bölen bu haber sonrası Güzellik Uzmanı Murat Akyol Hande Yener için "Elbette Hande diyorum, Eurovision sahnesi gibi sahne yaptı" sözlerine Hande Yener'den cevap gecikmedi. Yener "Önemli olan performans ama kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor. Şovumu kıyaslayacak bir alternatif yok" diye cevap verdi.

Yener'in bu sözlerle Gülşen'i hedef aldığı iddia edildi.