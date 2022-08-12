Hande Yener'den Gülşen'e Gönderme! - Son Dakika
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Hande Yener'den Gülşen'e Gönderme!

12.08.2022 23:02
Hande Yener'den Gülşen'e Gönderme!

Hande Yener önceki gün bir takipçisinin yorumunu paylaştı ve üzerine de ilginç bir yorum ekledi. Ünlü şarkıcının eklediği yorumla Gülşen'e gönderme yaptığı iddia edildi. Ardından 2. Sayfa programının instagram hesabında da Gülşen ve Hande Yener kıyaslaması yapıldı. Hande Yener'in buradaki bir yoruma verdiği cevap ise iddiaları adeta doğruladı.

Hande Yener, önceki gün bir takipçisinin kendi konser görüntüleri üzerine yaptığı şu yorumu paylaşmıştı: "Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi. Ses kıyafetten büyüktür."

Altına da esprili bir şekilde "Ama lütfen kıyafet çok önemli bir konu" diyerek kahkaha emojileri koydu.

2. Sayfa programında da Gülşen ve Hande Yener'in arasında kıyafet kıyaslaması yapıldı. Gülşen ve Hande Yener sevenlerini ikiye bölen bu haber sonrası Güzellik Uzmanı Murat Akyol Hande Yener için "Elbette Hande diyorum, Eurovision sahnesi gibi sahne yaptı" sözlerine Hande Yener'den cevap gecikmedi. Yener "Önemli olan performans ama kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor. Şovumu kıyaslayacak bir alternatif yok" diye cevap verdi.

Yener'in bu sözlerle Gülşen'i hedef aldığı iddia edildi.

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Kaynak: Snob Magazin

Hande Yener, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Yener'den Gülşen'e Gönderme! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hande Yener'den Gülşen'e Gönderme! - Son Dakika
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