Harbiye'de Edis Şöleni - Son Dakika
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Harbiye'de Edis Şöleni

31.05.2022 22:51
Harbiye'de Edis Şöleni

Edis, müthiş enerjisi, etkileyici sahne şovu, dillerden düşmeyen şarkıları ve yeni koreografileriyle Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserlerine başladı. Üç gün üst üste vereceği konserlerin ilkini gerçekleştiren ünlü yıldız, unutulmaz bir geceye imza attı. Konserde iki kostüm değiştiren Edis, stiliyle de adından söz ettirdi.

İstanbul'da uzun bir aradan sonra ilk kez dinleyicileriyle buluşan Edis, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda üç gün üst üste vereceği, Globe Live ve Hypers organizasyonuyla düzenlenen konser serisine başladı. Biletleri günler öncesinde tükenen ve yoğun istek üzerine 3 güne çıkarılan konserde sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Edis, kendisini izleyenlerin karşısına birçok sürprizle çıktı. "Sizi çok özlemişim" diyerek izleyicilerini selamlayan Edis, "Bir buçuk saat boyunca çok eğleneceğiz, her leyi unutacağız" dedi.

Türk Pop Müziği'nin ünlü yıldızı, Harbiye'deki binlerce kişiyi etkileyen sahne dekoruyla göz kamaştırdı. Dijital efektlerin, ışık ve dans gösterilerine eşlik ettiği unutulmaz şovda Edis'e 18 kişilik büyük bir dans ekibi eşlik etti.

Konsere Arıyorum, Martılar ve yeni düzenlemesiyle Nirvana şarkılarıyla başlayan Edis, ilk şarkısından itibaren dev bir hayran korosu eşliğinde tüm şarkılarını söyledi. Edis, Banane, Roman, An, Benim Ol, Güzelliğine gibi unutulmaz şarkılarını konserin ilk bölümünde seslendirdi.

Edis, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde yeni dans koreografileri ve ilk kez akustik olarak seslendirdiği yeni parça düzenlemeleriyle dikkati çekti. Edis, akustik bölümde söylediği şarkılarla kendine hayran bıraktı. Edis, Duvar, Pamuk, Zalim, Dön Bebeğim, Armağan, Zalim, Vay ve Bana Bir Masal Anlat Baba şarkılarını akustik olarak seslendirdi. Konserin akustik bölümünde sık sık seyircisiyle sohbet eden Edis, "Akustik performans göstermek çok yaptığımız bir şey değil. Daha çok dans performansımla bilinirim ama aslında şarkıcı olduğum slow parçalar da söylemek istedik" dedi. 1 Temmuz'da single'ının yayınlanacağını müjdeleyen Edis, sadece slow şarkılardan oluşan bir albüm yapacağını da söyledi.

Elle Style Awards ödül töreninde 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni' ödülünü alan Edis, konseri nedeniyle geceye katılamadı. Sahneye siyah, iddialı, şık kostümüyle çıkan Edis aksesuar kullanımındaki stiliyle de dikkati çekti. Edis, konserin ikinci bölümünde ise sahne dekoruyla bütünleşen bembeyaz bir kostüm giymeyi tercih etti. Edis hayranlarının yoğun alkışı üzerine bis yaparak sevilen şarkılarını bir kez daha seslendirdi.

Harbiye'de Edis Şöleni
Harbiye'de Edis Şöleni
Harbiye'de Edis Şöleni
Harbiye'de Edis Şöleni

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Kaynak: Snob Magazin

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