Harika Avcı sessizliğini bozdu

Bir dönemin efsane isimlerinden Harika Avcı'nın fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle sahnelerden uzak olan Harika Avcı'nın eski günlere dönmek için bu kararı aldığı da iddialar arasındaydı...

Harika Avcı, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"İtibarsızlaştırmak, karalamak, hedef göstermek için şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip polemiklere çekilmek isteniyorum. Hiç tanımadığım ya da haklı nedenlerle ilişiğimi kestiğim insanlar bile utanmadan benle ilgili bir de şov peşine düşüyorlar. Bunlar iyi taktikler ama tutmaz. Öncelikle samimiyetsizler ve inandırıcı değiller. Dahası taraflı ve çelişkili oldukları her hallerinden görülüyor, üstelik tepki de alıyorlar. Çünkü Türk halkı zekidir, ben bir açıklama yapmasam dahi, kimi nereye koyacağını çok iyi bilir.

En derin Sevgi ve Saygılarımla Can'larım...

Not: Bu arada şu fotoğraf meselesi.. Ben tüp mide ameliyatı yeni olmadım. Araştırmadıkları nasıl da bariz. 20 Ocak 2017 de paylaşılan bir fotoğrafı sanki yeniymiş gibi veriyorlar. Ayrıca o açıdan kim fotoğraf çekilirse çekilsin öyle çıkar."

HARİKA AVCI KİMDİR?

Asıl adı Nermin Ocak olan Harika Avcı, 2 Şubat 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

İlk okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bıraktı. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalışmaya başladı. İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibi.

Nermin Ocak (Harika Avcı) bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda dolaşırken, İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül ile krşılaştı. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu kesti ve onun sekreteri olması için teklifte bulundu. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etti.

Bir gün "Gazinocu Nuri Bey" gazinosunun reklam işleri için reklam ajansına telefon etti. Telefona çıkan sekreter Nermin'e, "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim" dedi. Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmedi. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri'yle tanıştırıldı. Hayatı bambaşka bir yönde değişen Nermin Ocak, kısa sürede herkesin tanıdığı Harika Avcı oldu!

Harika Avcı bir dönem 1980li yılların Türk Sineması'na damgasını vurdu ve bir çok film çevirdi. Ayrıca şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkardı. Avcı'nın prodüktörlüğünü uzun yıllar Neşe Karaböcek'in ve Gülden Karaböcek'in kocası olan ve 3 Kasım 2008'de vefat eden Atilla Alpsakarya yaptı.