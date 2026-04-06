Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

“Konuşanlar” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, özel hayatında önemli bir adım attı. Kaya, bir süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile nişanlandı.

FERİYE LOKANTASI’NDA SAMİMİ KUTLAMA

Çiftin nişanı, İstanbul’daki Feriye Lokantası’nda aile arasında düzenlenen sade bir törenle gerçekleşti. Yaklaşık 50 davetlinin katıldığı organizasyonda geleneklere uygun şekilde kız isteme töreni de yapıldı.

Nişana ait kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımlar, takipçilerden yoğun ilgi görürken çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

“HAYATINI GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMAK İSTEMİYOR”

Hasan Can Kaya, daha önce yaptığı açıklamada sevgilisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kaya, “Kendisi ünlü biri değil, çok düzgün bir hayatı var. Orada huzurunu bozmak istemiyorum. Korumacı davranıyorum” sözleriyle özel hayatını gözlerden uzak tutma tercihine vurgu yaptı.

DUYGU KARABAŞ MERAK KONUSU OLDU

Nişan haberinin ardından Duygu Karabaş’ın kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Dijital sanat ve özellikle portre çalışmalarıyla tanınan Karabaş’ın reklamcılık alanında faaliyet gösterdiği öğrenildi. 2. Sayfa’da yer alan bilgilere göre Karabaş, çalışmalarını “Duygusuz Portreler” adlı platform üzerinden sanatseverlerle buluşturuyor.