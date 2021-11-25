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Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir - Son Dakika

Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir

25.11.2021 16:06
Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir

Geçirdiği beyin kanaması sonrası acil ameliyata alınan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkındaki bilgiyi hayat arkadaşı Jülide Kural verdi. Kural, "25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır." dedi. Açıklamada diğer bir detay ise, Kadir İnanır'ın "Sevgi Emektir" sözleri oldu.

Muğla'da sabah saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan sevindirici haber geldi. Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, "25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

"NORMAL ODAYA ALINDI"

Sevenlerini korkutan Kadir İnanır'dan sevindirici haber geldi. İnanır'ın yol arkadaşı Jülide Kural, "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci büyük hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz." dedi.

Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir

KADİR İNANIR'DAN AL YAZMALIM MESAJI

Açıklamasının devamındaki detay ise akıllara Al Yazmalım filmini getirdi. "Bugünden bir anekdot: Kadir, doktorların Nörolog Çağdaş Erdoğan ve Psikiyatrist Osman Özdel ile sohbet ederken 'Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum' dedi. Sevgi Emektir" ifadelerini kullandı.

Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir

Kadir İnanır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir - Son Dakika
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