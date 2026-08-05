Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu - Son Dakika
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Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu

Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu
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Lösemi tedavisi gören ünlü sanatçı Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini duygulandırdı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sanatçı, hayranlarından dua istedi.

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Cansever, bir süredir lösemiyle mücadele ediyor.

Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu

Tedavisine Almanya’da devam edilen ünlü sanatçı, uygun donör bulunmasının ardından ilik nakli olmuştu. Nakil sonrası tedavi süreci devam eden Cansever, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu

Sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yapan sanatçı, kendisini merak eden sevenlerine teşekkür etti. Çok sayıda mesaj ve telefon aldığını ancak sağlık durumu nedeniyle herkese dönüş yapamadığını belirten Cansever, “Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum” ifadelerini kullandı.

Tansiyonunun düşük olduğunu ve zaman zaman ateşinin yükseldiğini söyleyen Cansever, tedavi sürecinin ne kadar devam edeceğinin henüz belli olmadığını belirtti. Ünlü sanatçı, sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.

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Son Dakika Magazin Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    Allah güç versin. 4 0 Yanıtla
  • Murat Irmak Murat Irmak:
    Allah acil şifalar versin inşallah ?? 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Yalçın Mehmet Ali Yalçın:
    Ektiğini biçiyor diyelim zamanın en uzman narkotikçisi 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    gerçekten Cansever bir insan Allahım acil şifalar versin inşallah Amin 1 0 Yanıtla
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