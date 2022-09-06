Konseri düzenleyenlerden Ali Gümüş , "Amacımız halkımızın mutlu olması. Bu sıkıntılı süreçte halkımızı mutlu edebilirsek ne mutlu bize" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hisarcık, Samandağ, Hatay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Hatay'da 'Halkımız mutlu olsun' sloganıyla konser düzenlendi - Son Dakika

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