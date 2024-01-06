Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda\'ya katıldı

Şifanur Gül, Aytaç Şaşmaz ve Ebru Cündübeyoğlu ile ATV ekranlarında yayınlanan başlayan Altın Kafes dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu'nun yolculuğu kısa sürdü. Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı alınınca Hayal Köseoğlu da Hudutsuz Sevda'yla anlaştı.

NERGİS'İN KIZINI OYNAYACAK

Gazete Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hayal Köseoğlu dizide Damla karakterine hayat verecek. Köseoğlu dizide Tülay Günal'ın oynadığı Nergis'in kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Oyuncunun dahil olduğu bölüm ise yakında seyirciyle buluşacak.

HUDUTSUZ SEVDA'NIN KONUSU NEDİR?

FOX TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi isimler yer alıyor. Dizi, küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş) 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri dönmesiyle başlıyor. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenerek yeni bir hayat kurmak isteyen Halil İbrahim'in hayatı, sevdiği kadının öldürülmesiyle değişir. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişiyor.