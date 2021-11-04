Hayalleri bir bir gerçek oluyor

"Kendimi 6 yaşında evdeki vitrinde duran ve annemin asla kullanmamıza izin vermediği uzun su bardaklarını mikrofon niyetine kullanıp program sunarken hatırlıyorum. Programın adını da "Sevgi çiçeği ve sevgi pınarı" koymuştum. Oyuncu olmayı isteme yaşım aklıma gelmiyor fakat sunucu olma hayalim çok netti;) ve sahnede olmak, seyirci ile yakın temas kurmak, onlara kendi hikayelerimi anlatmak hayallerimin ötesindeydi" diye anlatan komedyen "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" isimli tek kişilik gösterisi ile yeteneğinin başarısının keyfini yaşıyor.

Bugüne dek milyonlarca ismi ağırlayan Harbiye Açıkhava Sahnesinde ilk kez bir kadın komedyen olarak sahne alan ve tek kişilik gösteri yapmaya başladığı günden bugüne Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkmanın hayalini kuran Yasemin, geçtiğimiz aylarda Harbiye'yi tamamen dolduran seyircisiyle en değerli hayallerinden birini gerçekleştirmişti.

Canlandırdığı tiplemelerde özellikle kadıların duygu ve düşüncelerini en direkt şekli ile dillendiren ve daima aslolan güzelliğin fikirde, düşüncelerde ve ürettiklerimizde gizli olduğunu aktarmaya özen gösteren Yasemin Sakallıoğlu , ikinci hayalini ise Kasım ayında piyasaya çıkan ve Türkiyenin en çok satan moda & alışveriş dergilerinden biri olan ALL dergisine kapak olarak gerçekleştirdi.

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Kapak olma heyecanını "İçimdeki farklı kadınların gözleriyle baktığım bu mercek beni de başka Yasemin'lerle tanıştıracak." diye ifade eden başarılı komedyen, dergi kapağını kendi sayfasından "Derginin en balık etli kapağı olmanın gururunu sizlerle paylaşıyorum bitanelik makamları, bakın nasıl dolu bir kapak oldu" yazarak kendi üslubunda mizahi bir dille paylaşan Yasemin sevenlerinden de tam not aldı.

Çekime ait kamera arkası görüntüleri ise Yasemin'in sadece sahnede değil fotoğraf çekiminde de sahiciliği ve rahatlığını gözler önüne serdi. Türkiye turnesine tam gaz devam eden devam eden Yasemin Sakallıoğlu, gelen yoğun talep üzerine çok kısa bir süre sonra Avrupa Turnesi'ne başlıyor….