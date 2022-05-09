Hayat Bilgisi'nin Yıldızı Sevgilisiyle Görüntülendi - Son Dakika

Görüntülendiğini fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşayan Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal, terziye geldiklerini söyledi.

Oyunculuk kariyerine dair konuşan Arslan'ın, " Özge Borak'ın da kadrosunda olduğu bir sinema filmi çekiyoruz. Dijital platformda yayınlanacak" açıklamasını yaptı.

SERHAN ARSLAN KİMDİR?

Serhan Arslan (d. 15 Ocak 1981, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve sunucudur.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Henüz 8 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. Londra'da, Central Saint Martin ve East 15 Acting School'da oyunculuk üzerine atölye çalışmalarına katıldı. San Francisco'da, The Actors Center of San Francisco'da çalıştı. Berlin Film Festival/Berlinale Talent Campus'e ülkemizden seçilen ilk oyuncu oldu.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile şöhrete kavuştu. Cennet Mahallesi, Akasya Durağı, Emret Komutanım ve Yahşi Cazibe gibi sevilen projelerde rol aldı.